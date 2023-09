Les Etats-Unis rappellent à Rabat que le plan d’autonomie du Maroc n’est pas la seule proposition pour le Sahara

Les États-Unis rappellent à Rabat que le plan d’autonomie du Maroc n’est pas la seule proposition du Sahara

Les États-Unis ont une nouvelle fois pris leurs distances avec le plein soutien de Donald Trump au Maroc. Moins d’une semaine après la visite de l’envoyé de l’ONU au Sahara occidental occupé, les États-Unis ont informé Rabat que le plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental n’était pas la seule proposition sur la table mais, juste une « approche potentielle » supplémentaire pour trouver une solution, selon le gouvernement espagnol, selon le journal national El Pais.

Joshua Harris, sous-secrétaire pour l’Afrique du Nord au ministère des Affaires étrangères, et l’ambassadeur Punit Talwar l’ont déclaré jeudi lors d’une rencontre avec Nasser Bourita à Rabat. Harris est arrivé à Rabat après avoir visité Alger et les camps des réfugiés sahraouis de Tindouf.

Les États-Unis rappellent à Rabat que le plan d’autonomie du Maroc n’est pas la seule proposition au Sahara. Le gouvernement marocain a répondu qu’il n’accepterait qu’une solution politique basée sur « l’intégrité territoriale ».

« Harris a réitéré que les États-Unis continuent de croire que le plan d’autonomie marocain est sérieux, crédible et réaliste et constitue un moyen possible de répondre aux aspirations du peuple du Sahara occidental », ajoute le communiqué, après quoi les démocrates constatent depuis l’arrivée de Biden à la Maison Blanche.

Lors de sa visite cette semaine, Harris a également vigoureusement défendu les « obstacles » à la première entrée de Di Mistura sur le territoire sahraoui après près de deux ans en tant qu’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental.

Harris a souligné le plein soutien des États-Unis à l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies Staffan de Mistura et a parlé de l’importance de traiter avec lui avec un esprit de réalisme et d’engagement, ce pour quoi il s’efforce d’atteindre.

« Parvenir à un règlement politique durable et équitable de la question du Sahara occidental », ajoute le mémorandum.

Washington affirme soutenir un processus politique dirigé par l’ONU visant à parvenir à une solution politique durable et acceptable.

Dans une interview accordée au journal algérien Al-Jabbar, Harris a expliqué que sa visite dans le camp de réfugiés exprimait le désir des États-Unis « de soutenir le processus politique dirigé par l’ONU pour parvenir à un processus politique durable et acceptable ».

« C’est ma première visite et une opportunité de comprendre et de constater personnellement la situation sur le terrain et de mener des consultations sur l’importance de faire avancer le processus politique de l’ONU, y compris avec le Secrétaire Général, Brahim Ghali », a-t-il déclaré.

« De Mistura, travaille vigoureusement pour faire de ce mouvement politique une réalité, et la Conseil de sécurité, avec le soutien des États-Unis, s’est montrée très claire, notamment par le biais du règlement 2654 de l’ONU, en faveur du plein respect des recommandations », a déclaré Harris. « Les recommandations de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies et la nécessité urgente de les mettre en œuvre. « Par ailleurs, je pense qu’il est important de souligner ici que les Etats-Unis et l’Algérie partagent pleinement cette vision et qu’ « Il faut voir cela dans une perspective d’urgence et de concentration sur cette question, pour assurer le succès du processus des Nations Unies et les efforts de l’Envoyé personnel, malheureusement, ses efforts précédents ont échoué », a-t-il ajouté.

En effet, de Mistura a rencontré vendredi à Rabat les diplomates marocains en charge du Sahara occidental, Bourita et Omar Hilal, et avant la réunion, il a visité les territoires occupés, Laâyoune et la ville de Dakhla, marquée par des informations faisant état d’attaques contre des militants et défenseurs sahraouis des droits de l’homme par les forces de sécurité.

Rabat a exprimé son soutien à de Mistura pour « une solution politique basée uniquement sur l’initiative d’autonomie du Maroc dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume».

avec agences

Ahmed Ould Bettar