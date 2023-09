La visite de Di Mistura en territoires Sahraouis occupés : L’heure de vérité.

Par Algerie54 -8 septembre 2023

Empêché d’y accéder par des conditionnalités inacceptables posées par le Maroc au nom d’une occupation militaire coloniale, celui-ci finit par abdiquer pour permettre au représentant personnel du SG de l’ONU au Sahara Occidental de fouler le pied à El-Ayoune au Sahara Occidental occupé.

Pendant la longue période de l’interdiction, le Maroc a accentué, sans témoignage indépendant de journalistes et d’ONGs, son oppression et ses tentatives pour annihiler voire éliminer physiquement ou emprisonner dans les geôles du Makhzen, les militants sahraouis indépendantistes. Mais en vain !

Avec la visite de Di Mistura, l’on assiste à un face à face avec la population sahraouie qui a manifesté pacifiquement pour l’indépendance et l’autodétermination contre et malgré un impressionnant renforcement du dispositif sécuritaire marocain qui a sévi impitoyablement dans les quartiers sahraouis.

C’est aussi un état des lieux sans complaisance de la répression policière marocaine des plus violente pour étouffer la volonté du peuple sahraoui et sa revendication légitime, légale selon le droit international et la doctrine de l’ONU, justement représentée par DI Mistura, pour sa liberté et son indépendance, que celui-ci aura certainement consigné dans ses notes à présenter dans son rapport au conseil de sécurité en Octobre prochain.

Le soulèvement populaire des sahraouis à El-Ayoune et à Dakhla sont une manifestation indéniable d’un refus catégorique pour démentir la thèse de l’autonomie et de la colonisation marocaine, qui reste la dernière en Afrique, autant honteuse, qu’illégale et intenable.

Un demi siècle d’un conflit qui oppose le Maroc et le peuple sahraoui représenté par le Front POLISARIO, qui se bat pour sa dignité contre un colonialisme qui s’est maintenu grâce à la corruption, l’espionnage ayant ciblé même ses alliés, l’achat des consciences, des alliances contre-nature et un gouffre financier qui obère le développement économique et social du peuple marocain qui souffre le martyr dans sa chair, et moralement, d’une politique coloniale jusqu’au-boutiste du Makhzen…..une fuite en avant suicidaire !

Les manœuvres du Maroc pendant un demi-siècle n’auront servi qu’à appauvrir les marocains de la classe moyenne et paupériser de larges franges de ce peuple lassé d’endurer les effets néfastes d’une cause perdue et d’un héritage monarchique encombrant.

Le peuple marocain aura trop longtemps payé le prix de l’expansionnisme de son roi mais il en arrive à un niveau de mal-vie, justement, en se voyant sacrifié à l’autel d’une aventure colonialiste vouée à l’échec, mais aussi d’un profond remord moral de voir ses principes piétinés par une honteuse normalisation avec l’entité sioniste qu’il décrie comme un blasphème inacceptable.

Il reste que par-dessus tout, les peuples sahraoui et marocain restent souverains de décider de leurs destins respectifs. Si le premier s’y est engagé depuis plus d’un demi-siècle, le second ne semble pas être indéfiniment patient, ni indifférent à son sort.

Par Mohamed El Abassi