Les États-Unis envoient un groupe d’attaque sur porte-avions et des systèmes de défense aérienne supplémentaires dans le golfe Persique

Alors que les tensions montent au Moyen-Orient sur fond d’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé samedi soir que les États-Unis redéployeraient l’un de leurs groupes de frappe dans le golfe Persique, ainsi qu’enverraient des systèmes de protection antiaérienne de soutien. dans la zone.

Austin a également déclaré qu’il avait envoyé des forces auxiliaires américaines pour « se préparer à étendre les commandes », mais n’a pas précisé leur nombre. Plus tôt cette semaine, Austin a ordonné que 2 000 soldats soient prêts à être déployés au Moyen-Orient.

La dernière décision fait suite à « des discussions détaillées avec le président Biden concernant les récentes escalades de l’Iran et de ses forces mandataires au Moyen-Orient », a déclaré Austin dans un communiqué.

L’USS Gerald R. Ford et son groupe d’attaque ont été déployés de l’ouest à l’est de la Méditerranée deux jours après cette offensive.

Avant de changer de cap samedi, Austin a déclaré le week-end précédent que le groupe de frappe d’Eisenhower se déploierait en Méditerranée orientale dans le but de « dissuader les activités hostiles contre Israël ou tout effort visant à étendre cette guerre au-delà ».

L’attaque du Hamas contre Israël a fait au moins 1 400 morts et 3 500 blessés. Plus de 200 personnes ont été prises en otage, dont plusieurs Américains, dont deux ont été libérés vendredi.

Le bilan des frappes aériennes de représailles israéliennes contre Gaza s’élève à au moins 4 385 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza, et plus de 13 000 blessés.

Des personnalités publiques américaines ont déclaré que l’Iran apportait un soutien financier au Hamas et donc au groupe Hezbollah, fondé au Liban.

David Martin, S. Dev, Katherine Watson et Khaled Wassef ont contribué à ce rapport.

Source : cbsnews.com