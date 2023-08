Les Émirats arabes unis poussent la Tunisie à se normaliser avec Israël, selon un responsable algérien

Le chef du Mouvement national de la construction algérien, Abdelkader Bengrina, a averti que les EAU traînaient la Tunisie vers la normalisation des liens avec Israël.

Bengrina, dont le parti est membre de la coalition gouvernementale, a déclaré que les EAU ont toujours été derrière “semer la discorde et la division dans la région”, y compris les divergences entre le Qatar et l’Arabie saoudite, et l’exacerbation de la crise au Yémen.

Bengrina a appelé les responsables algériens à rester vigilants après les « récentes visites malheureuses émiraties en Tunisie » , afin d’assurer une normalisation “imminente”.

La semaine dernière, le ministre d’État émirati, Cheikh Shakhbout Bin Nahyan Al Nahyan, s’est rendu en Tunisie et a rencontré le président Kais Saied.

Il y a quelques semaines, le journal algérien El-Khabar, citant des sources “fiables”, a déclaré que “les EAU exercent des pressions sur la Mauritanie pour qu’elle reconnaisse Israël et normalise ses relations avec lui.”

Selon le journal, le ministre mauritanien de la Défense s’est récemment rendu en Israël, passant par Dubaï, dans le cadre d’un voyage supervisé par des responsables émiratis.

Une information démentie, lors d’un point de presse, par le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie, Porte-parole du Gouvernement, M. Nani Ould Chrougha.