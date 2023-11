Les crimes de guerre d’Israël à Gaza sont intentionnels et non accidentels

Les horribles défilés de morts et de dévastation à Gaza rappellent que pour Israël, la violence n’est pas aléatoire ou accidentelle. Elle fait partie intégrante de son ADN colonial.

Comme les Français en Algérie, les Néerlandais en Indonésie et en Afrique du Sud, les Belges au Congo, les Espagnols en Amérique du Sud et les Européens en Amérique du Nord, les sionistes ont également déshumanisé la population locale du pays comme précurseur ou comme excuse pour répression et coercition innocentes. Mais le colonialisme ne doit pas être mélangé au judaïsme. Au contraire, les Juifs sont historiquement victimes du racisme depuis des lustres, transformant bon nombre d’entre eux en anticolonialistes.

En 1948, Israël a été fondé sur les ruines d’un autre peuple, les Palestiniens. Il a été transformé en un pays à majorité juive grâce au nettoyage ethnique délibéré des 750 000 sujets palestiniens du pays. Depuis lors, Israël a maintenu sa sécurité grâce à la répression étatique, à l’occupation militaire, à des guerres sanglantes et à d’innombrables massacres de civils.

Nazareth, ma ville natale, a été l’une des rares à être épargnée par le nettoyage ethnique, mais uniquement parce qu’un chef de guerre nommé Benjamin Dunkelman, un juif canadien qui commandait la 7e brigade de l’armée israélienne, a refusé d’exécuter les ordres de ses chefs. d’évacuer cette ville à majorité chrétienne, écrivit-il plus tard, principalement par crainte de répercussions internationales.

Environ 400 autres villes et villages palestiniens n’ont pas eu cette chance. Ils ont tous été dépeuplés et la plupart ont été complètement détruits. Leurs habitants furent soit massacrés, soit chassés. Les propriétés qui s’y trouvent sont soit démolies, soit saisies. On leur donna de nouveaux noms hébreux. Les Palestiniens qui ont tenté de rentrer chez eux ont été soit tués, soit envoyés de force vers les pays voisins.

Dans son livre Paysage sacré : L’histoire enterrée de la Terre Sainte depuis 1948, Meron Benvenisti, un politologue israélien, a écrit : « Depuis la fin du Moyen Âge, le monde civilisé n’a pas été témoin d’une usurpation complète des sites sacrés d’un pays vaincu. communauté religieuse par les membres des vainqueurs. »

Depuis lors, Israël a les yeux tournés vers le peuple lui-même, quel que soit son gouvernement ou le sien. Les Palestiniens sont considérés par Israël soit comme un malfaiteur interne qui devrait être éradiqué, soit comme un danger démographique qui devrait être éliminé. Ce n’est pas un hasard si, depuis sa fondation, Israël a découvert un régime punitif de « privilège juif ». Ce régime a été étendu après la guerre et l’occupation de 1967 à toute la Palestine historique, du Jourdain à la mer Méditerranée. D’où l’appel palestinien : « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ». »

Pendant des décennies, Israël a eu recours à une force disproportionnée et a commis d’innombrables massacres contre des civils palestiniens en guise de représailles, de punition et de dissuasion. Le mois dernier, les Palestiniens ont marqué le 70e anniversaire du massacre de Kibiya, où, en réponse à une incursion palestinienne contre une colonie israélienne qui a tué trois personnes, dont deux enfants, les forces israéliennes dirigées par Ariel Sharon ont attaqué un village de Cisjordanie vers 2 000 personnes, tuant 69 personnes. Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

La même pensée vindicative a été appliquée 70 ans plus tard à Gaza. Il s’agit d’une tactique d’endiguement visant délibérément à nuire aux civils afin de les éloigner de leurs dirigeants et des groupes combattant en leur nom. Aujourd’hui, la machine de propagande israélienne s’emploie à juxtaposer les cris d’incrédulité et de colère, réels et fabriqués, de la part des citoyens de Gaza accusant le Hamas d’avoir attiré sur eux la colère d’Israël.

Israël n’accepte en aucun cas le principe du « œil pour œil » dans ses luttes avec les Palestiniens. Il insiste sur un rapport de 1 sur 10 ou 20 lorsqu’il s’agit de victimes civiles et de victimes civiles palestiniennes. Par conséquent, les civils palestiniens devraient payer un prix élevé dans tout conflit, quelles que soient les considérations morales ou juridiques.

Nulle part cette dissymétrie n’est plus largement médiatisée que dans les 56 années d’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza par Israël, qui est essentiellement un système continu de coercition contre les civils. Génération après génération, les Palestiniens ont dû résister à une occupation militaire raciste, horrible et illégale impliquant des humiliations quotidiennes, des sanctions collectives, des confiscations de terres et la destruction de vies et d’artisanat. Pour Gaza, cela signifiait un blocus de la ligne pendant 17 ans à travers un siège militaire horrible et inhumain, des incursions militaires, des bombardements d’infrastructures civiles et bien plus encore.

Bien qu’Israël prétende n’avoir « pas le choix », son occupation est en réalité motivée par la tactique et non par la nécessité. Au cours des six dernières décennies, Israël a dirigé les territoires palestiniens en partie pour les coloniser à travers des centaines de colonies illégales sur des terres palestiniennes volées, en partie pour tenir leur population en otage jusqu’à ce que leurs dirigeants approuvent son diktat politique, qui est par définition une forme de côté terrorisme, ce qui signifie le recours à la coercition contre des civils à des fins politiques.

Un autre facteur important derrière la violence israélienne contre les civils palestiniens, comme je l’ai expliqué ici, est la haine – une haine motivée par la peur, la méchanceté et la colère.

Israël craint tout ce qui est l’intransigeance palestinienne, l’unité palestinienne, l’opposition palestinienne, le lyrisme palestinien et tous les symboles nationaux palestiniens. Une telle peur engendre la haine, car un pays qui est constamment dans la peur ne peut être libre. Israël est en colère contre les Palestiniens qui refusent de se rendre ou de se rendre, de ne pas partir très loin. Ils refusent de compromettre leurs droits fondamentaux, et encore moins d’admettre leur échec. Israël envie également la puissance intérieure palestinienne et l’arrogance extérieure. Il envie leurs fortes convictions et leur volonté de sacrifice.

En bref, Israël déteste le peuple palestinien parce qu’il empêche la réalisation de l’utopie sioniste sur l’ensemble de la Palestine historique. Et il déteste absolument les habitants de Gaza, comme je l’ai écrit l’année dernière, pour avoir transformé ce fantasme en cauchemar.

Mais la réponse à Gaza et dans le reste de la Palestine ne peut pas être davantage de meurtres et davantage d’occupation. En fait, l’effusion de sang à l’échelle industrielle et la répression nationale contre les Palestiniens, en représailles aux horribles offensives du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël, sont à la fois totalement illégales et totalement inappropriées. Israël a essayé de vivre par l’épée au cours des 75 dernières années, pour semer encore davantage la même incertitude, la même honte et la même colère. Répéter encore et encore les mêmes tactiques et espérer des résultats variés est vraiment inapproprié. S’il continue de refuser une vie et un avenir aux Palestiniens, Israël se retrouvera également sans vie ni avenir digne d’être vécu dans cette région arabe.

Source : aljazeera.com