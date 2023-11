Les attaques israéliennes sur Jabalia: un « crime de guerre »

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU déclare que les attaques israéliennes sur Jabalia pourraient être un « crime de guerre »

Il a déclaré que l’offensive aérienne israélienne contre le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza pourrait constituer des crimes de guerre, dans un contexte d’agitation croissante face au nombre croissant de civils tués au cours de la guerre qui dure depuis un mois.

Le camp, situé dans une partie densément peuplée de la ville de Gaza, a été touché par une roquette mardi, laissant un cratère géant entre les bâtiments bombardés, avant d’être touché lors d’une deuxième attaque mercredi.

L’opération médiatique du gouvernement de l’État de Gaza a déclaré qu’au moins 195 personnes avaient été tuées, et plus de 100 personnes étaient portées disparues sous les décombres. Environ 777 personnes ont été blessées lors de ces offensives, ajoute le communiqué.

Israël a déclaré que l’offensive visait un général du Hamas.

« En raison du grand nombre de victimes civiles [et] de l’ampleur des destructions consécutives aux frappes aériennes israéliennes contre le camp de réfugiés de Jabalia, nous craignons sérieusement qu’il s’agisse d’offensives disproportionnées qui pourraient constituer des crimes de guerre », a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. l’individu a écrit à X.

Ces commentaires font suite à une vague de sanctions de la part des Nations Unies, où les responsables ont exprimé leur choc et leur consternation face à l’offensive contre Jabalia, le plus grand camp de réfugiés de Gaza.

Le secrétaire général Antonio Guterres « est consterné par l’escalade de la coercition à Gaza », a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.

Cela inclut « le meurtre de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, lors de frappes aériennes israéliennes dans les zones résidentielles du camp de réfugiés densément peuplé de Jabalia », a ajouté Dujarric.

L’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, a qualifié l’offensive d' »effroyable et épouvantable ».

Yin a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir combien d’enfants figuraient parmi les morts à Jabalia, mais a indiqué que plus de 3 500 enfants avaient été tués depuis le 7 octobre, lorsque le Hamas a attaqué Israël, en tuant 1 400 et en faisant 200 prisonniers, et qu’Israël a lancé un bombardement de Gaza en réponse.

Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2006, abrite quelque 2,3 millions de personnes assiégées depuis 17 ans.

« Ce n’est que la dernière inhumanité qui s’abat sur la population de Gaza, où les combats sont entrés dans une phase encore plus horrible, avec des conséquences philanthropiques de plus en plus désastreuses », a déclaré Martin Griffiths, chef philanthropique des Nations Unies, dans un communiqué.

Il a partagé : « Le monde semble incapable ou peu disposé à travailler », ajoutant qu’« il ne peut pas s’arrêter ». Nous avons besoin d’un changement progressif ».

Israël a déclaré que Jabalia avait été attaquée en raison du « grand » complexe de tunnels du site et qu’« un certain nombre de terroristes du Hamas » avaient été tués, dont le commandant local Ibrahim Biari, qu’Israël a accusé d’avoir rejoint l’offensive du 7 octobre.

Le Hamas a affirmé que sept captifs, dont trois étrangers, avaient été tués dans l’attentat.

Dujarric a déclaré que le Secrétaire général a réitéré que tous les pays « devraient respecter le droit philanthropique international, y compris les règles de distinction, de proportionnalité et de non-détermination ».

Il les a également invités à « mettre fin à cette coercition, à cette douleur et à cette souffrance choquantes ».

Les attaques contre Jabalia ont eu lieu alors que le point de contrôle frontalier de Rafah, à la frontière sud avec l’Égypte, était finalement ouvert, mais uniquement aux blessés les plus graves et à quelques résidents inconnus.

L’ouverture du poste frontière a également permis à Filipe Lazzarini, chef de l’organisation des Nations Unies qui œuvre en faveur des réfugiés palestiniens, d’entrer à Gaza pour la première fois depuis le début du conflit.

Il a rencontré des Palestiniens réfugiés dans une école.

Il a ensuite décrit cette visite comme « l’un des jours les plus tristes » de sa carrière humanitaire de plus de 30 ans. Il a déjà travaillé dans des pays comme l’Irak, la Somalie et le Rwanda.

« Les niveaux de misère et les conditions de vie insalubres étaient incompréhensibles », a déclaré Lazzarini dans un communiqué. « Tout le monde voulait juste de l’eau et de la nourriture. »

Lazzarini dirige l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et est le plus haut responsable des Nations Unies autorisé à Gaza depuis le 7 octobre. Plus de 70 membres du personnel de l’organisation ont été tués depuis le début des bombardements, et Lazzarini a rendu hommage à ceux qui tentent actuellement de répondre aux besoins de la population de Gaza, les décrivant comme un « rayon de lumière ».

Il a réitéré son appel à davantage d’aide internationale et à un cessez-le-feu.

« La réponse philanthropique actuelle est loin d’être satisfaisante et ne répond pas non plus aux grands besoins de la population de Gaza », a-t-il partagé, soulignant le manque de carburant et son « impact dévastateur sur les installations médicales, les boulangeries, les usines d’eau et nos interventions ». » Un cessez-le-feu humanitaire est attendu depuis longtemps. Sans cela, davantage de personnes seront tuées, ceux qui sont en vie subiront des pertes collatérales et, dans le passé, la société vitale sera dans le chagrin pour toujours. »

Source : aljazeera.com