Les acquis du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

2019 — 2023, voici 4 années que son Excellence M. le Président Md Cheikh Ould Ghazouani a son actif :

• 1: soixante-treize (73) projets ont été réalisés,

• 2: soixante-six (66) en cours d’exécution.

• 3: d’autres projets sont en préparation.

Parmi tout ce projet, le plus important à mes yeux est la stabilité sociale du pays. Cette stabilité est couronnée par la concertation avec l’opposition de manière inclusive ce qui a abouti à des élections municipales et législatives acceptées de tous.

L’opposition a eu sa place bien méritée.

Parmi les chantiers importants, celui de la coordination des APMCG¹ qui est une véritable réalisation de construction pour l’unité nationale sous la conduite d’Amadou Goral DIALLO.

Nous, diaspora France, allons mettre, In Sha Allah, sur l’actif du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, une société agro-industrielle d’utilité nationale qui va créer plus 160 727 emplois tous genres basée sur la haute technologie (IA²). Ce grand projet sera suivi, si Dieu le veut par 4 autres projets :

• 4: un Ranch moderne couplé avec une boucherie et d’une laiterie tous de type 4.0

• 5: une raffinerie d’huile d’arachide raffinée de très haute qualité nutritive répondant aux normes GB 2716-2005

• 6: dans nos cartons, une élaboration d’un business plan pour la construction d’un complexe agro-industriel de production et de raffinage de sucre à partir de la canne à sucre. Dans ce complexe agro-industriel, il y aura zéro déchet. La bagasse sera valorisée pour la production d’électricité et la confection de tissus lourds pour les tentes des nomades (beïdanes et Peul). Ce complexe sera installé sis entre Foum Gleita et Leïxeba gorgol. Quand l’unité de tissage pour les tentes bédouines sera excentrée vers Bababé dans le brakna.

Que le seigneur, Maître des Cieux et de la terre, accorde à son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, longue vie et l’accompagne pour l’accomplissement de ses œuvres nobles pour le bien du pays.

Foga SALL

Paris le 1er Août 2023