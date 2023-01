L’enlisement au Sahel n’est pas inéluctable : l’exemple de la Mauritanie. Une conférence pour sortir de l’ornière.

La France est en perte de vitesse en Afrique et se retire d’un Sahel en proie de plus en plus aux poussées djihadistes. Et pourtant l’histoire n’est pas terminée. La Mauritanie offre un exemple inspirant de ce qui peut être fait pour y reconstruire un avenir pacifique.

Un pays aussi discret qu’influent, à la confluence du Maroc, du Sénégal, du Mali et de l’Algérie, la Mauritanie est une République islamique dans sa Constitution mais ouverte à la modernité et qui arrive à contenir le djihadisme.

Suppléer à l’absence d’administration aux confins des territoires, recruter des méharistes [notre photo], gens du désert qui surveillent la frontière à dos de chameau, dialoguer, expliquer, administrer… Les solutions ne sont pas que militaires.

Jean-François Lagrot, photoreporter, Charles Michel, Colonel, François Loncle, ancien ministre, Jean-Louis Costes, ancien député français et secrétaire général du GLAM (groupe de liaison des amis de la Mauritanie) expliqueront la contribution, mieux, la voie mauritanienne, vers la pacification du Sahel.

La diplomatie mauritanienne au service de la paix et du développement, tout un programme !

Michel Taube

Colloque Lundi 23 janvier à 17h30 à l’Assemblée Nationale française (salle, Colbert, 126, rue de l’Université 75007 Paris) organisé par le GLAM.

Le GLAM a pour objectifs de développer des relations d’amitié entre l’Europe et la Mauritanie, de faciliter et renforcer les liens économiques, politiques, culturel et intellectuels avec la Mauritanie, mais aussi de procéder à la diffusion et à l’actualisation des connaissances relatives à ce pays.

SourceURL: https://www.opinion-internationale.com/2023/01/18/lenlisement-au-sahel-nest-pas-ineluctable-lexemple-de-la-mauritanie-une-conference-pour-sortir-de-lorniere_110339.html