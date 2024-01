L’empreinte d’un homme- Portrait

L’empreinte d’un homme.

“Un portrait, c’est une empreinte directe du vécu sur le temps.” De René Huyghe

L’empreinte d’un homme.

Si le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était parti en décembre dernier faire le décompte de ses troupes au Brakna, le déplacement aura valu… le déplacement.

L’état de la mobilisation populaire est incontestablement un record dans l’histoire de cette wilaya. Un déluge humain avait accouru pour écouter et acclamer le Président de la République.

Le Brakna fut aussi la championne de la cohésion et de la bonne tenue. Les différentes personnalités de cette région ont montré qu’on peut réussir une mobilisation populaire sans s’étriper publiquement pour en revendiquer individuellement la paternité. Même si tout cet accueil et toute cette mobilisation portent l’empreinte d’un homme. Celui-là même qui s’est entêté dans un travail discret et remarquable à mettre de l’ordre et de la méthode aux ministère stratégiques des Finances et de l’Economie, à la SNIM et au Cabinet du Premier Responsable de la Nation qui fonctionne désormais à temps plein au grand bonheur des couches vulnérables. Celui-là même qui a fait gagner et plébisciter le parti INSAV dans toutes les moughataas de Nouakchott. Une première dans l’histoire de la République!

L’empreinte d’un homme.

Accueil | A La Une – Rapideinfo – Infos Mauritanie- Rapidinfo.mr