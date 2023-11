L’Egypte se prépare à soigner les Palestiniens blessés de la bande de Gaza.

En direct : L’Egypte accueillera les Gazaouis blessés au poste frontière de Rafah.

L’Egypte se prépare à soigner les Palestiniens blessés de la bande de Gaza bombardée à partir de mercredi alors qu’un poste frontière s’ouvre à la population après des semaines de guerre, ont indiqué des sources médicales et sécuritaires. Les autorités frontalières de la bande de Gaza, dirigée par le Hamas, ont déclaré que l’Égypte avait accepté mercredi de laisser passer 81 des blessés les plus graves par Rafah, le seul passage non contrôlé par Israël. Suivez notre blog en ligne pour les dernières mises à jour. Toutes les heures sont celles de Paris (GMT+1).

Les forces israéliennes se sont engagées dans des « combats féroces » avec les combattants du Hamas au plus profond de la bande de Gaza, a déclaré mardi l’armée, ajoutant qu’elle avait frappé 300 cibles du Hamas au cours de la dernière journée et tué des dizaines de combattants. Les interventions terrestres à Gaza sont principalement concentrées dans le nord, y compris dans la ville de Gaza, a indiqué l’armée.

On estime que 800 000 Palestiniens de Gaza ont fui vers le sud, bien que les frappes aériennes israéliennes aient pilonné l’ensemble de l’enclave assiégée. Plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants du territoire ont fui leurs foyers, et des centaines de milliers d’entre eux se sont réfugiés dans des écoles surpeuplées gérées par les Nations Unies, transformées en abris ou en installations médicales regorgeant de patients blessés.

Frappes aériennes israéliennes a frappé mardi un camp de réfugiés densément peuplé dans la bande de Gaza, tuant au moins 50 Palestiniens et un général du Hamas, et les médecins se sont précipités pour soigner les victimes, installant même des salles d’opération dans les couloirs des hôpitaux.

Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi qu’un « désastre de santé publique » était imminent à Gaza, dans un contexte de surpopulation, de déplacements massifs et de dégâts causés aux infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Au moins 8 525 Palestiniens, dont 3 542 enfants, ont été tués dans les frappes israéliennes contre Gaza depuis le 7 octobre, a annoncé mardi le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas.

03h30 : Palestine Telecom affirme que les connexions et les services Internet sont complètement interrompus à Gaza

La Société palestinienne de télécommunications, ou Paltel, a déclaré mercredi dans un communiqué sur la plateforme de notification X que les connexions et les services Internet avaient été complètement perturbés dans la bande de Gaza en raison d’une nouvelle suspension de l’accès international.

Paltel est le plus grand fournisseur de télécommunications à Gaza.

03h15 : Un suspect arrêté pour avoir proféré des menaces en ligne contre des étudiants juifs de l’Université Cornell

Un étudiant de l’Université Cornell a été arrêté mardi et accusé d’avoir publié en ligne des commentaires menaçants à l’encontre d’anciens élèves juifs de l’établissement, ont indiqué les forces de l’ordre.

Patrick Dye, 21 ans, Jr., de Pittsford, New York, est accusé dans le cadre d’une plainte pénale fédérale d’avoir proféré des menaces de tuer ou de blesser autrui par le biais de communications interétatiques, selon une notification mutuelle du bureau du procureur des États-Unis, du FBI, du New York Times. Police de l’État de York et police de l’Université Cornell.

00h30 : Biden et le roi de Jordanie discutent d’une aide accrue aux civils de Gaza, selon la Maison Blanche

Le président américain Joe Biden et le roi Abdallah de Jordanie ont discuté mardi de leur engagement commun à accroître l’aide aux civils à Gaza dans le contexte du conflit Israël-Hamas, a annoncé la Maison Blanche.

Les deux hommes ont également réitéré l’importance de protéger la vie civile et qu’il est extrêmement important de garantir que les Palestiniens ne soient pas forcés de quitter Gaza, a déclaré la Maison Blanche.

23h15 : Blinken se rendra en Israël vendredi et fera d’autres arrêts dans la région

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken se rendra vendredi en Israël pour y rencontrer des membres du gouvernement et fera ensuite d’autres escales dans la région, a annoncé mardi le département d’État, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas.

« Le secrétaire Blinken se rendra en Israël vendredi pour des réunions avec des membres du gouvernement israélien et fera ensuite d’autres escales dans la région », a déclaré le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller.

Les événements marquants du mardi 31 octobre :

Le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au moins 50 personnes avaient été tuées mardi dans un bombardement israélien contre le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza. L’armée israélienne a confirmé que la frappe visait un commandant clé du Hamas lié à l’attaque du 7 octobre.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que deux enfants français étaient morts dans la bande de Gaza et a réitéré son appel à une pause philanthropique dans les combats entre Israël et le Hamas. < p> Les dirigeants égyptiens autoriseront mercredi 81 habitants de Gaza qui ont été grièvement blessés au cours des semaines de bombardements à entrer en Égypte pour y terminer leur traitement, ont déclaré les responsables palestiniens des frontières.

Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont déclaré avoir attaqué Israël mardi avec « un énorme lot de missiles balistiques » et « un grand nombre d’avions armés » contre l’agresseur impitoyable de la région, l’Iran.

La Bolivie a annoncé mardi avoir rompu ses relations diplomatiques avec Israël suite à son offensive contre la bande de Gaza, tandis que ses voisins, la Colombie et le Chili, ont rappelé leurs ambassadeurs dans ce pays du Moyen-Orient pour des consultations.

