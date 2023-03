Législatives mai 2023 : le candidat Baba Ould Bamba, la confiance

sam, 03/25/2023 – 09:46

Natif de Diahoss (N’Diago) , située dans le Trarza. Il obtient ses diplômes du secondaire après des études à Rosso.

Baba Ould Bamba part ensuite au Sénégal plus précisément à Dakar, où il décroche des diplômes en commerce international et Marketing, à l’université Bourguiba de Dakar. Quelques années après, il décrocha, des étoiles en tant qu’opérateur économique au Sénégal, Mali, Niger et en Europe.

Fall , pour les amis, le porteur de projets, s’installa après en France pour développer ses activités et relations. Il est connu pour ses brillantes participations dans les forums internationaux dans la sous régions et en Europe.

Un parcours d’élite jeune qu’il ne renie pas. A cette époque, il milite au sein de la sphère politique de grandes envergures « Coalition Espoir Mauritanie » dans le but de contribuer au développement de son pays.

Jeune et charismatique, Baba Ould Bamba dit Fall a l’habitude des discours objectifs dans les rencontres politiques et sociales.

Rassembleur, s’est fait entouré de personnalités et de jeunes dans différentes occasions et ses gestes sociaux ont fait de lui un homme à devenir publique. Il l’art de galvaniser des militants à tout moment, il est une étoile montante de la politique nationale. Il tient régulièrement des rencontres avec ses compatriotes dans les pays ,où, il séjourne. Le candidat aux élections législatives prochaines pour la diaspora Europe a l’habitude de discours objectifs dans ses interventions.

Il tire aujourd’hui ses plus nombreux soutiens au Sénégal, au Mali, au Niger et en Côte d’Ivoire et aussi en Europe et ailleurs grâce ses excellents relations.

Il a forgé un des axes de sa politique : rassembler les mauritaniens où ils se trouvent. Il a toujours contribué afin qu’ils trouvent leurs droits tout en s’acquittant de leurs devoirs.

Pour rappel, il a été sollicité par les dirigeants de la Coalition Espoir Mauritanie et d’importantes personnalités politiques de la pour briguer les sièges des législatives pour la Diaspora Europe.

L’homme se rend annuellement dans son pays, la Mauritanie, où, se trouvent sa famille, ses proches, ses amis et ses anciens camarades d’études. Il a l’habitude de passer les fêtes religieuses avec ses familles et visiter les couches les plus vulnérables.

Présent actuellement, à l’étranger pour des raisons professionnelles et il compte rentrer dans les prochains jours pour répondre à l’appel de la Coalition pour sa candidature aux élections législatives du 23 mai prochain.

D’ailleurs là, où, il est, il vit en parfaite collaboration avec ses bases, militants et sympathisants à dans sa régionale natale et en Nouakchott. Et, au niveau de la diaspora, il a marqué son empreinte.

Avec l’annonce de la convocation du collège électoral, la bataille a commencé et Baba sera à la hauteur pour atteindre ses objectifs et défendre les intérêts des mauritaniens de la Diaspora avec ses deux camarades de lutte en l’occurrence Ibrahima Sow et Papa Hamady Coulibaly.

En somme, la renommée de Baba Ould Bamba dit Fall s’est notamment internationalisée avec ses tournées dans la diaspora.

Source: futureafrique