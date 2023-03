INSAF choisit le DG de la SBM pour la mairie de Rosso

Brahim Fall, directeur général de la société mauritanienne des bacs (SMB) a été choisi pour diriger la liste des municipales pour la mairie de Rosso. Un sacré défi pour ce jeune cadre qui ne cesse de gravir les échelons.

Vice-président de la section INSAF de Rosso, Brahim Fall est l’un des jeunes cadres de son département qui montent. Il a passé l’essentiel de sa carrière à Rosso et fait consensus au sein de la classe politique. Son nom n’avait pourtant pas cité parmi la longue liste des candidats à la candidature. On se rappelle que face à la flopée de prétendants aux différents scrutins, il a osé une sortie invitant toute la classe politique à se soumettre à la discipline du parti en respectant les procédures et les décisions des différentes structures. Une déclaration qui n’a manqué de faire monter sa côte auprès du parti et des populations de Rosso, jeunes et moins jeunes.

Son engagement politique et son dynamisme avaient été récompensés par sa nomination, il y a bientôt 3 ans, à la tête de la SBM.

Garçon avenant et sympathique, il va jouer gros mais promet de travailler avec les instances de son parti à concocter une liste de large consensus pour relever le challenge placé en lui.

Impliqué en tant que Dg de la SBM dans le processus de réalisation du pont de Rosso et les ouvrages annexes au profit de la ville de Rosso, BF pourrait bien réussir grâce à son carnet d’adresses à tirer Rosso vers le haut. Une capitale régionale où la circulation est particulièrement difficile et qui patauge, chaque fois que quelques gouttes de pluies y tombent.

Rappelons enfin que Brahim Fall fut le correspondant de l’hebdomadaire, L’Eveil Hebdo à Rosso, au début des années 90. Nos chemins se sont croisés à la rédaction de ce journal. Il bouillonnait d’ambitions.

Source: le Calame