Camarades militants INSAF de Rosso

Les intérêts de notre parti avant nos ambitions personnelles Notre parti INSAF est et se doit d’être réellement l’aile politique de Son Excellence le Président de la République et, à ce point de vue, le devoir de l’accompagner fidèlement et sincèrement, en tout temps et en tout lieu.Tous les militants de notre parti doivent se serrer les coudes et éviter tout ce qui peut faire diversion et susceptible de faire gagner des points à l’opposition et surtout à une opposition qui se contente dans ses discours quotidiens de surfer sur certains aspects de la misère des populations pour créer et attiser la haine entre des compatriotes partageant les mêmes conditions de vie et vivant paisiblement ensemble. A Rosso, ville où nous militons, pendant qu’un acteur politique s’active et développe à longueur de journées un discours dangereux et mensonger à l’endroit de Son Excellence le Président de la République, des institutions de notre pays et de notre cohésion nationale, certains cadres de notre parti, au lieu de faire front et de faire face à ce monstre dangereux suscitent par leur comportement et par les actes qu’ils posent un déchirement dans les rangs du parti, juste pour des raisons personnelles ayant comme soubassement une question de règlement de compte. En effet, je trouve anormale qu’un militant sincère et discipliné décide et déclare tout haut sa candidature avant le parti auquel il dit appartenir. Le pire est que ce même militant s’attaque ouvertement aux élus de son parti et à leurs bilans. Nous trouvons normal et légitime que tout militant nourrit des ambitions mais ces ambitions doivent être mesurées, opportunes et au service exclusif du pays, du parti et à sa référence ; Son Excellence le Président de la République. Pour toutes ces raisons, notre objectif suprême est de manifester notre soutien inconditionnel au Président de la République en développant les idées pertinentes de ses discours, contribuer à faire visualiser ses nombreuses réalisations et à massifier le parti en vue de lui assurer une éclatante victoire au 1er tour pour un second mandat afin qu’il puisse achever les grands chantiers entamés depuis 2019 . Mais aussi, nous devons lui créer les conditions qui lui permettent d’avoir une majorité confortable à la prochaine Assemblée Nationale. Pour ce qui est de la moughataa de Rosso, ce n’est pas à mon sens, le nom des individus qui compte mais la qualité des propositions qui seront faites par notre parti et ses candidats et surtout la proximité qu’ils ont avec les populations locales. D’où la nécessité de susciter un débat interne entre cadres locaux pour tracer les voies et moyens pour faire triompher les candidats du parti ( Députés, Maires, Conseil régional et listes nationales) et les accompagner, une fois élus, pour la réalisation des propositions et promesses faites pendant la campagne électorale.

Brahim Fall Vice-président de la section INSAF de Rosso