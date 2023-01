L’ECHIQUIER INTERNATIONAL| Contrecarrer la coopération algéro mauritanienne,quels objectifs derrière?

AL 24 News, une chaîne de télévision algérienne créée en novembre 2021 et consacrée à l’information nationale et internationale, se définissant comme un canal de soutien aux intérêts diplomatiques, politiques, économiques, sociaux et culturels de l’Algérie à l’étranger et diffusant 24 heures sur 24, vient de réserver son émission « L’échiquier international’, en date du dimanche 22 janvier aux relations entre Alger et Nouakchott.

Ils étaient trois invités à répondre aux questions posées par l’éminente journaliste Ryn Boukhari sur les raisons, qui ont conduit la coopération algéro-mauritanienne dérange après avoir réalisé des avancées prometteuses sous l’impulsion des gouvernements des deux Etats.

Répondant à la journaliste, le directeur du site Rapideinfo, le confrère Ahmed Ould Bettar, a mis en exergue, le maillon faible des relations fortes et séculaires entre l’Algérie et la Mauritanie, lesquelles, dira-t-il, sont de haut niveau sur les plans politiques et diplomatiques, mais souffrent d’actes concrets sur le terrain, dont principalement des liens d’ordre économique.

C’est d’autant vrai que sur le plan économique, bien que les deux Etats sont frontaliers et pouvaient jouer sur le facteur d’intégration et de complémentarité, dans le Maghreb Arabe, le Sahel, l’Afrique du Nord, sinon sur le plan bilatéral, pour que ces relations soient à leur optimum, a-t-il dit.

C’est ce qu’Alger semble avoir compris et commencé dernièrement à travailler sur le terrain pour booster ces relations avec le projet de la route Tindouf-Zouerate, la ligne maritime Alger-Nouakchott-Dakar et l’exposition de produits actuellement ouverte à Nouakchott impliquant plus de 160 sociétés intervenant dans de nombreux domaines, a poursuit le patron de Rapideinfo.

Avec cette nouvelle orientation, l’Alger va percer un marché mauritanien et par conséquent arrivera, eu égard à la qualité de ses produits, à concurrencer les autres pays actifs et organisations intervenant dans le marché, dont la CEDEAO, l’Union européenne, le Maroc, a-t-il ajouté…

Avec un capital de compétitivité certain et un engagement politique officiellement confirmé dans ce sens par le ministre algérien du commerce, il est naturel que les perspectives de la coopération mauritanienne-algérienne dérangent et soient même ciblées par des adversaires à ce partenariat prometteur et gagnant-gagnant.

« je ne pense pas que ce sont les médias qui sont directement derrière cette campagne. Toutefois, certains présumés journalistes non-professionnels pourraient avoir servi de main interposée pour certaines parties hostiles à cet avenir de la coopération algéro-mauritanienne pour se prêter au mauvais jeu et servir des causes tierces. » Ould Bettar

Répondant à la question s'interrogeant sur l'implication de médias mauritaniens à une campagne d'intoxication lancée contre l'Algérie et son redéploiement économique, Ould Bettar dira :

Le Directeur de Rapideinfo qui est optimiste pour l’avenir des relations entre l’Algérie et la Mauritanie et qui tenait à l’affirmer au cours de cet entretien, sans que le temps d’antenne le lui permette, est certain que l’avenir des relations économiques entre Alger et Nouakchott est très prometteur et irréversible, après la confirmation de la volonté politique et sincère de part et d’autre, qu’il sera cuirassé contre les acharnements médiatiques nourris par des parties hostiles ne pensent pas qu’elle aura d’impact, si Alger continue son attachement à hisser cette coopération au strict politique et économique.

En effet, au rythme où les choses vont actuellement, cette coopération a un grand avenir et pourra même être intensifiée avec les perspectives de l’entrée de la Mauritanie dans le cercle des pays producteurs du pétrole et du gaz où la riche expérience de l’Algérie sera d’un grand apport, sachant aussi que le Sénégal voisin pourrait s’incruster dans cette dynamique pour créer un axe Dakar-Nouakchott-Alger servant de boulevard de grande mobilité économique et énergétique ouvert tant sur l’Europe, l’Afrique subsaharienne que les deux Amérique.