Le tribunal auditionne l’ancien directeur général de la SOMELEC

Le tribunal spécialisé dans la lutte contre la corruption a tenu lundi matin une audience pour l’ancien directeur général de la société nationale d’électricité (SOMELEC), Mohamed Salem Ould Brahim Vall, surnommé « Al-Merkhi ».

Ould Ibrahim Vall est jugé, dans le dossier plus connu de la « decennie », avec l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz et deux de ses premiers ministres, Yahya Ould hademine et Mohamed Salem Ould Bechir, et deux de ses ministres, Mohamed Abdallahi Ould Oudaa, Taleb Ould Abdi Vall, en plus de Mohamed Ould Msaboue, le gendre de l’ancien président, et un homme d’affaires proche de lui, Mohamed Lemine Ould Bowbatt.