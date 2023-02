Le tribunal anticorruption rejette la demande de mise en liberté provisoire de l’ancien président Ould Abdel Aziz.

Le tribunal mauritanien spécialisé dans les crimes liés à la corruption a rejeté, jeudi dernier, la demande de liberté provisoire de l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, introduite par son avocat, Mohameden Ould Icheddou.

C’est la première fois dans l’histoire du pays qu’un ancien dirigeant est jugé. Mohamed Ould Abdel Aziz est mis en cause pour enrichissement illicite.

L’homme qui a dirigé de 2008 à 2019 le vaste pays désertique de 4,5 millions d’habitants et deux fois grand que la France a été reconnu coupable d’avoir abusé de son pouvoir pour amasser une immense fortune avant de s’asseoir derrière une balustrade au premier rang des 10 accusés présents.

Ould Abdel Aziz est placé, dans le cadre de son procès en cour, en détention conformément aux articles 147 et 153 du Code de procédure pénale, indique le tribunal anti-corruption, selon lequel, la loi a prévu, eu égard à la gravité des crimes et pour le bon déroulement du procès, l’arrestation des prévenus.

Mohamed Ould Abdel Aziz et 10 autres personnes, dont certains de ses proches et d’anciens ministres, sont jugés pour, entre autres, abus de fonction, blanchiment d’argent et trafic d’influence pendant qu’il était à la tête du pays.

avec Alakhbar