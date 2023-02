Le tribunal anti-corruption rejette la demande de libération provisoire de Mohammad Ould Abdel Aziz.

Le tribunal anti-corruption de Nouakchott a rejeté une demande de libération de l’avocat de l’ex-président Mohamed Ould Abdelaziz.

Le tribunal a jugé que le prévenu, Ould Abdel Aziz, avait été condamné à une peine d’emprisonnement pour délits de corruption par le tribunal correctionnel compétent en vertu des articles 147 et 153 du Code de procédure pénale.

Il a également noté que l’ordonnance classifiée a été rendue « dans des circonstances nouvelles représentées par la convocation d’une audience au tribunal correctionnel et son dossier fait partie d’un dossier programmé ».

Il a ajouté que la loi prévoit que les accusés traduits devant le tribunal seront suspendus pour des raisons telles que le bon déroulement du procès et la gravité du délit.

L’interprétation du tribunal de l’arrestation de l’accusé incluait que la loi stipule que « l’ordre de détention émis par le président du tribunal, les documents sur lesquels l’ordre de détention est fondé et le moment de l’émission et de l’exécution doivent être suivis avant le procès ».