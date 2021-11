Le Top-management de la Délégation Générale TAAZOUR

Le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été élu sur un programme éminemment social. Il a créé la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » dont la mission est au cœur de son Projet d’Etat et de Société. Gros plan sur le top-management de cette Structure Présidentielle.

1- Mohamed Mahmoud Bouassriya:

Mohamed Mahmoud Bouassriya

Homme du Président, l’une des carrières les plus brillantes de sa génération, cet ingénieur en génie-civil de formation, s’est vu confier une mission centrale qui demande de procéder avec méthode, pragmatisme et esprit d’innovation. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Très vite, il a élaboré un plan ambitieux de solidarité nationale et de lutte contre l’exclusion, principalement dans le but de réaliser les engagements électoraux du Président de la République dans le domaine de l’éradication des phénomènes de la pauvreté et de la marginalisation. Moins de deux ans après sa nomination, les réalisations de TAAZOUR ont permis à des centaines de milliers de mauritaniens dans les zones rurales et urbaines précaires de bénéficier de plus d’équité, d’égalité des chances et de perspectives d’avenir meilleures.

Grâce au bilan concret de TAAZOUR, 620 000 citoyens mauritaniens nécessiteux bénéficient aujourd’hui de l’assurance maladie universelle. C’est là une première en Mauritanie et dans la sous-région. Cela coûte à TAAZOUR plus de 210 millions MRU par an. Dans le domaine de l’éducation et de la formation, TAAZOUR a construit et équipé 63 établissements scolaires et contribue annuellement au niveau du programme national d’alimentation scolaire pour un montant de plus de 120 millions MRU. Dans le domaine de la santé et de la nutrition, construction et équipement de 20 centres de santé. Mais au niveau de ce registre, TAAZOUR a pu acter un autre moment historique pour la Mauritanie. Après plusieurs années de plaidoyer, TAAZOUR a pu signer un protocole d’accord pour l’importation des intrants nutritionnels pour la première fois sur le budget de l’Etat. Ce sont 30.000 enfants qui seront sauvés de la malnutrition chaque année. Au niveau de l’eau potable, Bouassriya vient de lancer le programme Zaed pour la mise en place de 70 Adductions d’Eau Potable en plus d’une étude géophysique et hydrogéologique au niveau de 137 localités.

Dans le domaine de l’énergie, TAAZOUR lancera ces jours l’électrification de 21 localités rurales et 20 000 ménages vont bénéficier des kits gaz butane.

Dans le domaine de l’inclusion socioéconomique, Taazour a déjà construit 5 grands barrages pour les cultures de décrue sécurisant une superficie de 736 hectares et la construction de 12 autres grands barrages vient d’être lancée en plus de l’exécution des travaux de construction de 221 diguettes.

Dans la même optique, les réalisations Taazour brillent par leur pertinence. La couverture géographique du programme Tekavoul s’étend désormais à toutes les moughataas du pays pour un nombre de bénéficiaires de 100 000 ménages. Les principaux indicateurs du programme Tekavoul reflètent d’importants acquis en matière d’amélioration des conditions de vie des ménages (pouvoir d’achat et situation hygiénique et nutritionnelle et même éducative) grâce notamment aux transferts monétaires réguliers et à l’éducation sur les bonnes pratiques à travers les séances de promotion sociale. Ces deux dernières années, plus de 230 millions MRU ont été distribués au cours des différentes opérations de transferts monétaires effectuées par la Délégation Générale TAAZOUR à travers son programme Tekavoul. Autre grande première dans notre pays. Le programme Dari commencera les prochains jours la phase construction de 1700 logements sociaux à Nouakchott et dans toutes les capitales régionales.

Face à un champ d’action très vaste, le parcours professionnel de Bouassriya est donc un atout au regard des interventions transversales de sa Délégation Générale.

Discret, efficace, sans états d’âme, loyal…Mohamed Mahmoud Bouassriya tient une place de choix dans le dispositif Ghazouani.

2- Samba Salem M’Bareck

Samba Salem Mbareck

Ce magistrat de la Cour des Comptes fait un bon boulot au Secrétariat Général de TAAZOUR. Cheville ouvrière de cette politique d’inclusion, cet ingénieur en statistiques agit en toute transparence et à suffisamment montré ses preuves pour mériter la position-clef qu’il occupe aujourd’hui.

3- Ahmed Ould Lafdal:

Ahmed Lafdal

Bosseur et compétent, le Coordonnateur du Programme CHEYLA à la Délégation Générale TAAZOUR reste aussi politiquement en forme. Son tempérament aristocratique en fait un exemple de courtoisie, de pondération et de doigté.

4- Mohamed Ahid Ould Isselmou

20201222 112127

Si Raymond Barre a été le meilleur économiste de France, le Coordonnateur du Programme Al-Barka à la Délégation Générale « TAAZOUR » Mohamed Ahid Ould Isselmou reste incontestablement le meilleur professeur d’économie en Mauritanie. Avec TAAZOUR, il s’entête dans un travail discret à développer l’inclusion économique. Sortir les ménages de la pauvreté et de la vulnérabilité socioéconomique nécessite surtout de leur donner accès à des activités génératrices de revenus et, si possible, à des emplois décents et durables. Ce sera pour TAAZOUR et pour le Docteur Mohamed Ahid Ould Isselmou le levier majeur pour rompre le cycle actuel de maintien dans la pauvreté qui est le défi majeur.

5- Abdel Kader Mohamed Sleïmane

20201222 112429

Nommé Coordonnateur du Programme DARI à la Délégation Générale TAAZOUR, ce fils de M’Bout symbolise tous les espoirs de l’inclusion sociale et de la lutte contre les inégalités sociales encore criantes dans notre pays. Le programme DARI des logements sociaux sera lancé les tous premiers jours à Nouakchott et dans toutes les capitales régionales. » Il n’y a pas retard. Pour réussir la rampe de lancement d’un méga-projet, rien ne doit être négligé » dit-il l’air serein.

6- Moulaye El Hacen Ould Zeidane

132367299 204784104520

Le Coordonnateur du Programme TAKAVOUL à la Délégation Générale TAAZOUR vient de recevoir les félicitations des partenaires techniques et financiers. Son programme couvre aujourd’hui toutes les moughataas du pays. Mais il reste beaucoup d’efforts à faire au niveau d’une autre composante du programme EL MAOUNA. Cette dernière couvre encore de manière insuffisante l’ensemble de moughataas touchées par les chocs climatiques et confrontés aux périodes de soudure.

7- Limam Ould Abdawa

20201222 110505

Le Coordonnateur du Programme TEMWINE reste l’une des valeurs sûres de cette structure présidentielle. Avec brio, il pilote, à distance, ce programme dont toute la logistique payante reste au Commissariat à la Sécurité Alimentaire. A son actif, les opérations de distribution des kits alimentaires au profit de 210 000 ménages pauvres, les opérations Ramadan et l’approvisionnement régulier des 1786 boutiques TEMWINE sur l’ensemble du territoire national.

8- Mohamed Ould Horma:

FB IMG 1638134513836

L’ancien Inspecteur Général de l’Etat est depuis la création de TAAZOUR son Inspecteur général. Il jouit de toute la confiance du Délégué Général Mohamed Mahmoud Bouassriya qui le charge aussi de tout le dispositif du suivi-évaluation de la Délégation Générale.

9- Abdellahi Ould Mourad:

FB IMG 1638135168451

Excellent financier qui a été pendant plus d’une décade directeur financier à la Présidence de la République, ce diplomate chevronné s’est vu récompensé de sa loyale efficacité. Aujourd’hui, Directeur Financier et de la Comptabilité à la Délégation Générale TAAZOUR, il force l’admiration par sa droiture et sa rectitude. Il continue de tenir auprès du DirCab du Président la position d’un homme écouté.

10- Ahmed Salem Bedde:

IMG 20210725 WA0073

Le directeur général du Registre Social à la Délégation Générale TAAZOUR est aussi le benjamin de ce top-management. Sa direction constitue l’un des éléments forts de la stratégie d’action de TAAZOUR. Bien entendu, le Registre Social a pour vocation à la fois de fournir un maximum d’informations sur les ménages pauvres et sur la pauvreté dans toutes les localités du pays mais aussi sur l’état de ces localités en termes de services de base, d’activité économique et de vie associative. Il est aujourd’hui un outil partagé au niveau global de l’État en fournissant des prestations d’information, d’analyse statistique et comparative. Enfin, il doit permettre de suivre l’évolution des localités et des ménages pauvres vers la sortie de la pauvreté. Aussi, TAAZOUR s’efforce, en collaboration avec certains partenaires, notamment la Banque mondiale, à développer un mécanisme de mise à jour pour qu’il parvienne à donner une image instantanée des conditions de vie des populations et, partant, à aider à définir des indicateurs pertinents d’intervention, non seulement pour la Délégation Générale mais aussi pour tous les secteurs de développement dans le pays.

11- Mohamed Ould El Kory

FB IMG 1634915697966

Le Directeur de la Communication est l’une des valeurs sûres de cette Galaxie Présidentielle. Et son domaine fait partie des facteurs majeurs de réussite de TAAZOUR. Fort d’une expérience de plus de 30 ans, cette icône de la presse indépendante vise à faire connaître très largement les réalisations de TAAZOUR à tous les mauritaniens, au grand public et en particulier aux ménages pauvres et aux personnes vulnérables. Il a aussi en charge le Protocole et les Relations Publiques de la Délégation Générale. De par ses qualités, ce bulldozer fera certainement du chemin. Sa carrière est à suivre.

Ahmed Ould Bettar

Rapide Info