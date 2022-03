Le SG de TAAZOUR s’enquiert de travaux en cours du réseau d’eau potable

Le secrétaire général de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion (TAAZOUR), M. Samba Salem M’Bareck, a appelé à l’accélération du rythme du travail dans la réalisation du réseau potable qu’exécute la Délégation dans 70 localités dans plusieurs zones du pays.

Durant la visite d’information qu’il a effectuée, samedi, au village de Levkarine relevant de la commune d’Ould Ebony dans la moughataa d’Ould Yenge au Guidimagha, le secrétaire général a exhorté au respect des conditions mentionnées dans les cahiers de charges et à la transparence dans la distribution des services de ces réseaux d’eau potable.

Cette visite entre dans le cadre de la tournée qu’il effectue actuellement dans plusieurs localités et regroupements bénéficiant des programmes et des projets mis en œuvre par TAAZOUR en vue de s’informer du niveau d’avancement des travaux en cours et d’inaugurer certaines infrastructures de services dont l’exécution est terminée.

Ce réseau fonctionne à l’énergie solaire et comprend un réservoir d’eau d’une capacité de 18 m3, un réseau de canalisations long de 5 km, 7 bornes fontaines et des branchements sociaux.

Le secrétaire général a visité également, au niveau des localités d’Ould Rami et d’Ould Rami Tadreissa relevant de la moughataa de Wampou, les travaux en cours dans les deux réseaux d’alimentation de ces deux localités en eau potable.