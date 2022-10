Le sous-secrétaire Nuland a conduit une délégation US au Sahel Le sous-secrétaire Nuland a conduit une délégation US en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso.

Note aux médias Bureau du porte-parole – 22 octobre 2022 – Traduit par Rapide info

Le sous-secrétaire aux affaires politiques Victoria Nuland a dirigé une délégation US en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso du 16 au 20 octobre 2022. La délégation comprenait le sous-secrétaire à la Défense Celeste Wallander, le général de division AFRICOM Kenneth Ekman, les sous-secrétaires d’État adjoints. Michael Heath et Gregory LoGerfo, et le directeur du Conseil de sécurité nationale Matthew Petit.

Dans toute la région, le sous-secrétaire Nuland et la délégation ont rencontré des dirigeants du gouvernement, de l’armée et de la société civile pour discuter de questions de sécurité, de gouvernance et de développement. Ils ont souligné l’engagement des États-Unis à travailler en étroite collaboration avec des partenaires volontaires pour lutter contre la menace croissante du terrorisme dans le Sahel. Ils ont souligné que la bonne gouvernance, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, l’éducation et une société civile dynamique sont essentiels pour briser le cycle de l’extrémisme violent. Ils ont également partagé les préoccupations des États-Unis concernant le rôle destructeur que les forces de Wagner jouent au Mali.

À chaque arrêt, le sous-secrétaire Nuland et la délégation ont rencontré des militants de la société civile, des responsables électoraux, des entrepreneurs et de jeunes leaders promouvant l’éducation, l’inclusion politique et les droits de l’homme.

Source: Under Secretary Nuland Led Interagency Delegation to Mauritania, Mali, Niger, and Burkina Faso