Le Sommet Saoudo-Africain Cherche à établir des partenariats fructueux dans divers domaines

Riyad, le 09 novembre 2023, SPA

Les relations saoudo-africaines remontent à des décennies, convergeant sur de nombreuses questions politiques, économiques et culturelles. Afin de dynamiser les relations entre le Royaume et les pays africains, tous deux d’importance géopolitique, 16 comités mixtes, deux conseils de coordination et sept conseils d’affaires ont été créés, et plus de 250 accords de coopération dans les domaines politique, économique et du développement ont été signés.

Le Royaume joue un rôle central dans les efforts internationaux et régionaux visant à établir la sécurité et la stabilité, à résoudre les conflits, à lutter contre les groupes terroristes et l’extrémisme et à améliorer les capacités de sécurité des pays africains.

Par responsabilité envers les pays arabes et africains et par souci de préserver les intérêts de leurs peuples, Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier et Premier Ministre, a soutenu les efforts internationaux et régionaux visant à établir la sécurité et la stabilité et à résoudre les conflits sur le continent africain. Ces efforts ont abouti, par exemple, à la signature de l’accord de paix historique de Djeddah entre l’Éthiopie et l’Érythrée.

Ils ont également contribué à ce que les parties au conflit au Soudan reprennent les pourparlers à Djeddah, dans le but de parvenir à un accord politique qui assurerait la sécurité, la stabilité et la prospérité des Soudanais; l’Arabie saoudite a accueilli des représentants des Forces armées soudanaises et des Forces de Soutien rapide à Djeddah en mai 2023.

Le Royaume d’Arabie saoudite et les États-Unis ont exhorté les parties à engager sérieusement des pourparlers pour parvenir à un cessez-le-feu effectif à court terme, faciliter l’accès humanitaire d’urgence et le rétablissement des services de base, et préparer un calendrier pour des négociations élargies afin de mettre définitivement fin aux hostilités.

Le Royaume s’est dit profondément préoccupé par les développements au Niger et au Gabon, et leurs répercussions sur la sécurité du continent africain et la paix mondiale. Il a exhorté toutes les parties concernées à utiliser la raison et la sagesse pour préserver les intérêts nationaux supérieurs.

Il souligne également son souci de préserver les intérêts du peuple libyen et son désir de parvenir à la sécurité, à la stabilité et au développement.

En raison du rôle central du Royaume dans la promotion du développement et de l’économie des pays africains et de la volonté du Premier Ministre de soutenir l’économie du continent africain, le Fonds d’Investissement Public (FIP) a lancé plusieurs projets et activités d’investissement dans les pays africains dans les secteurs de l’énergie, des mines, des communications, de l’alimentation, etc. avec un total de 15 milliards de SAR. Ces projets reflètent l’attachement de SAR le Prince héritier à l’importance de continuer à rechercher de nouvelles opportunités d’investissement sur le continent africain, que ce soit directement ou indirectement.

Le grand intérêt du Royaume pour l’avenir du continent africain et de ses pays et peuples est apparu à travers la participation de SAR le Prince héritier au sommet pour relever le défi du déficit de financement de l’Afrique organisé à Paris 2021.

Le Royaume et les pays africains entretiennent des relations économiques. Le volume des échanges commerciaux entre les deux parties s’élevait à 74,735 milliards de SAR, dont les exportations représentaient 53,071 milliards de SAR, y compris les produits métalliques, les plastiques et leurs fabricants, les engrais, les produits chimiques organiques et les produits chimiques inorganiques. Les importations se sont élevées à 21,664 milliards de SAR. Il comprenait des produits métalliques, du cuivre et des articles, des animaux vivants, des fruits, du café, du thé et des épices.

En raison de l’intérêt particulier du Royaume pour le continent africain, ses investissements totaux en Afrique au cours des dix dernières années se sont élevés à 49,5 milliards de SAR. Le nombre d’entreprises saoudiennes opérant dans ce pays a atteint 47 entreprises travaillant dans les domaines des énergies renouvelables, de l’alimentation et des boissons, des services aux entreprises, des services financiers et des produits de consommation.

En soutien aux pays africains, les efforts déployés par le Premier Ministre lors de la présidence du Royaume du G20 en 2020 ont contribué au lancement de l’Initiative de Suspension du Service de la Dette du G20 et du Cadre Commun du G20 pour le Traitement de la Dette. Ces deux initiatives ont fourni des liquidités d’urgence à 73 des pays les plus pauvres, dont 38 pays africains qui ont reçu plus de 5 milliards de dollars.

Sur la base du rôle actif et pionnier du Royaume dans la réalisation d’un développement global durable, le soutien du Fonds saoudien pour le développement au continent africain représentait environ 57,06% de son activité totale de développement dans le monde. Il a soutenu 46 pays en développement d’Afrique en finançant 413 projets et programmes de développement pour soutenir les secteurs du développement par le biais de prêts de développement à taux réduit d’une valeur totale d’environ 40113,81 millions de SAR.

Les secteurs de développement financés par le SFD dans les pays bénéficiaires couvraient les transports et les communications (routes, ports maritimes, chemins de fer et aéroports), les infrastructures sociales (éducation, santé, eau et assainissement, logement et développement urbain), l’agriculture, l’énergie, l’industrie et les mines, en plus des organisations internationales.

Dans le cadre de son assistance humanitaire et de secours aux pays du continent africain, et sous les directives et le suivi du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de SAR le Prince Héritier, le Royaume a procédé à des opérations d’évacuation humanitaire de 8 455 citoyens et ressortissants de pays frères et amis de la République du Soudan afin de préserver leur vie des conséquences du conflit armé au Soudan.

Découlant de son rôle humanitaire, la valeur de l’aide saoudienne fournie à 54 pays du continent africain, selon les statistiques du Centre d’Aide Humanitaire et de Secours du Roi Salman (KSrelief), s’élevait à 45 333 508 756 dollars. Le nombre de projets mis en œuvre a atteint 1884 projets, représentés dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire volontaire, de la bienfaisance et de l’aide humanitaire générale.

L’assistance saoudienne comprenait l’éducation, la santé, la sécurité alimentaire et agricole, l’eau et l’assainissement de l’environnement, la nutrition, la logistique, les abris et les articles non alimentaires, la sécurité et la protection, le relèvement rapide, le soutien et la coordination des opérations humanitaires, et dans de multiples secteurs.

L’assistance était représentée dans les secteurs de l’industrie, des mines et des ressources minérales, du soutien aux programmes publics, du soutien aux budgets, des transports et du stockage, de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, de l’eau et de l’assainissement de l’environnement, de l’énergie, de l’éducation et de la santé, en plus de nombreux autres secteurs.

Le KSrelief a également fourni 100 millions de dollars au Fonds Lives and Livelihoods, qui opère en Ouganda, Sénégal, Soudan, Somalie, Mozambique, Niger, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Togo, Comores, Djibouti, Sierra Leone, Gambie, Guinée-Bissau, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Nigéria, Guinée, Mauritanie et Maroc.

Le Royaume a été le fer de lance des efforts internationaux visant à garantir la diffusion rapide et équitable des vaccins dans le monde entier, en mettant un accent particulier sur les pays africains à faible revenu, lors de sa présidence du G20 en 2020. Cela a été accompli grâce à la mise en place de l’initiative visant à accélérer l’accès aux outils de lutte contre le Coronavirus, à laquelle il a contribué de manière significative en tant que l’un des principaux donateurs et partisans.

Par souci des relations culturelles entre les deux parties, et sur la base des statistiques du ministère de l’Éducation, le nombre d’étudiants saoudiens et saoudiennes boursiers dans les universités africaines a atteint 3 956. Vingt-trois universités gouvernementales saoudiennes accueillent 2 795 étudiants et étudiantes de 49 pays africains.

Confirmant les relations étroites entre le Royaume d’Arabie saoudite et les pays africains, plusieurs pays africains ont soutenu la demande du Royaume d’Arabie saoudite d’accueillir l’Expo à Riyad en 2030.

Pour atténuer les effets du changement climatique et freiner les sources les plus influentes d’émissions de gaz dans l’atmosphère, Son Altesse Royale le Prince héritier a lancé plusieurs initiatives, dont l’Initiative verte au Moyen-Orient. L’initiative englobe plusieurs pays africains et vise à planter plus de 50 milliards d’arbres et à réduire plus de 10% des émissions mondiales de carbone.

Le Royaume, à travers le Sommet saoudo-africain, prévu demain à Riyad, se réjouit de renforcer les efforts internationaux pour trouver des solutions innovantes qui permettent au continent africain de tirer parti de sa richesse et de ses capacités internes, en maximisant l’impact positif des investissements et des projets de développement du Royaume dans les pays africains, à la fois économiquement et socialement.

Le Royaume contribue à réduire les taux de chômage et de pauvreté, tout en renforçant le partenariat du Royaume et des pays arabes avec les nations africaines. L’organisation du sommet souligne l’engagement du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et de SAR le Prince héritier à renforcer les partenariats internationaux du Royaume d’une manière qui serve ses objectifs politiques, économiques et de développement, réalisant ainsi les objectifs de Vision 2030.

Le Royaume cherche à renforcer les relations avec les pays africains, en les élargissant à des horizons plus larges et en établissant un partenariat fructueux dans divers domaines politiques, économiques et de développement. Ce sommet est une extension de l’accueil par le Royaume de sommets et de réunions ministérielles avec divers blocs internationaux, y compris le Sommet du Golfe avec les pays d’Asie centrale, le Sommet du Golfe avec l’Association de l’ASEAN et la Réunion ministérielle arabe avec les pays du Pacifique, mettant en valeur le rôle de leadership du Royaume aux niveaux régional et international.

