Le SJM rend hommage à l’ambassadeur Cheikhna Ould Nenni.

Le Syndicat des journalistes mauritaniens (SJM) a honoré aujourd’hui l’ambassadeur Cheikhna Ould Nenni pour ses efforts, son soutien continu et son assistance aux veuves et orphelins des familles des journalistes.

L’ambassadeur Cheikhna Ould Nenni est l’un des partenaires les plus importants du programme du Syndicat des journalistes pour soutenir les familles des journalistes décédés.

Ce programme a été initié par un sens des responsabilités envers les familles orphelines, et en reconnaissance des droits de fraternité.

Le Syndicat des Journalistes mauritaniens n’hésitera pas à continuer à apporter son soutien et son assistance à la famille des journalistes décédés et exprime sa haute appréciation et sa gratitude à son excellence l’ambassadeur pour tous ses efforts de contribution et de soutien.