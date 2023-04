Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours …Cheikhna is back

Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours …Cheikhna est de retour.

Le retour ne fait que commencer écrit sur son mur Facebook, notre confère, Mohamed Khattat.

Au Moyen Âge, on utilisait le dicton » « vendre la peau avant qu’on ait tué la bête » pour montrer qu’il ne faut pas se réjouir de ce qu’on n’a pas encore. Jean de la Fontaine et sa fable « L’Ours et ses deux compagnons » seront à l’origine de cette modification de la phrase.

Ce qui signifie qu’il est trop tôt pour se réjouir des succès qui n’ont pas encore été obtenus.

Cheikhna Ould Nenni a été démis de ses fonctions d’ambassadeur auprès de l’UNESCO et mis au placard suite à une conférence politique organisée en faveur du président de la République, et revenant à sa nomination comme conseiller politique de la campagne « El Insaf ».

Le diplomate a donc repris du service après un bref safari dans le désert.

C’est un acte politique très crédible et rassurant pour le parti El Insaf d’avoir un grand monsieur qui n’a jamais cessé de s’investir dans les projets de Son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une vraie valeur ajoutée, commente un internaute.