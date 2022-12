Le site Rapide info félicite le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.

Rapide info félicite le président de la Republique, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à l’occasion de la réception du prix « Distinguished Leadership » de l’American Academy of Achievement .

C’est d’abord en signe de reconnaissance de ses efforts dans le domaine du renforcement de la résilience aux changements climatiques et ensuite pour son rôle joué dans la lutte contre le terrorisme et la stabilité au Sahel.

1- A propos du Site Rapide info

Le site Rapide info a été créé en août 2013 à Nouakchott.

Il se démarque de la presse agressive, diffamatoire, arnaqeuse et spatialement circonscrite en vigueur en Mauritanie depuis quelques années.

Il s’est fait pour vocation inédite au pays, en plus du menu d’informations courant, les nouvelles spécialement diplomatiques.

C’est au niveau de la Mauritanie et la sous-région maghrébine que se situe son centre d’intérêt.

2- A propos de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani

Mohammed Ould Ghazouani est né le 31 décembre 1956 à Boumded.

C’est un général et homme politique mauritanien, président de la République depuis le 1er août 2019.

Ancien chef d’état-major des armées et ministre de la défense, il a défini la politique de défense de la Mauritanie.

Il a fait du pays une exception dans la région du Sahel.

Après un an dans le gouvernement, il se présente à l’élection présidentielle et il est enfin élu président de la République avec 52 % des suffrages.