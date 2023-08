Le secrétaire américain au Commerce se rend en Chine pour stimuler le commerce dans un contexte de tensions…

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, est en visite en Chine pendant quatre jours à partir de dimanche pour renforcer les liens commerciaux entre les deux plus grandes économies mondiales, alors même que l’administration Biden a pris une série de mesures pour empêcher les exportations de technologies américaines sensibles.

Raimondo a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis ne voulaient pas se « séparer » de la Chine, mais a également souligné qu’ils avaient placé de manière agressive les entreprises chinoises sur une liste de contrôle des exportations.

« Il y a de nombreux avantages à faire des affaires (avec la Chine) partout où cela est possible. Cela dit, nous devons protéger ce que nous devons et faire preuve d’une grande ouverture face aux menaces et à la concurrence stratégique », a déclaré Raimondo en juillet.

Les tensions sont vives alors que les États-Unis travaillent avec leurs alliés pour bloquer l’accès de la Chine aux équipements vitaux nécessaires au maintien de la compétitivité de son industrie des puces, et que Pékin restreint les approvisionnements d’importantes entreprises américaines telles que le constructeur aéronautique Boeing BA.N et la société de puces Micron Technology MU. O.

Avant l’arrivée de Raimondo à Pékin dimanche, plusieurs annonces récentes des États-Unis ont probablement plu aux responsables chinois. Mardi, la Chine a salué la décision américaine de lever les restrictions sur le contrôle des exportations de 27 entreprises chinoises, affirmant que cela favorisait le commerce normal entre les entreprises chinoises et américaines.

Et mercredi, les États-Unis ont déclaré qu’ils cherchaient à prolonger de six mois un accord scientifique et technologique vieux de dix ans avec la Chine, un accord que les responsables chinois ont exprimé le désir de prolonger.

Les deux plus grandes économies du monde étaient autrefois les plus grands partenaires commerciaux l’une de l’autre, mais Washington commerce désormais davantage avec ses voisins, le Canada et le Mexique, tandis que Pékin commerce davantage avec l’Asie du Sud-Est.

Cette visite intervient après une intense diplomatie menée pendant plusieurs mois par les principaux collaborateurs du président américain Joe Biden, visant à apaiser les tensions entre Washington et Pékin.

Les responsables espèrent voir des signes concrets de progrès dans les relations, dans des domaines potentiels allant du commerce au climat, à temps pour une éventuelle rencontre face-à-face entre Biden et son homologue chinois Xi Jinping avant la fin de l’année.

L’industrie des puces semi-conductrices est désireuse de protéger ses bénéfices en Chine alors que l’administration Biden envisage une nouvelle série de restrictions sur les exportations de puces vers la Chine. La Chine a représenté 180 milliards de dollars d’achats de semi-conducteurs l’année dernière, soit plus d’un tiers du total mondial de 555,9 milliards de dollars et constitue le plus grand marché unique, selon la Semiconductor Industry Association.

Raimondo a déclaré en mai que les États-Unis « ne toléreront pas » une interdiction effective de l’achat par la Chine de puces mémoire Micron et qu’ils travaillent en étroite collaboration avec leurs alliés pour lutter contre une telle « coercition économique ».

Raimondo a déclaré en juillet que l’administration Biden cherchait à cibler soigneusement les contrôles américains sur les exportations vers la Chine, mais que les règles coûteraient certains revenus aux entreprises.

Les restrictions ne devraient pas être si larges « au point de refuser des revenus aux entreprises américaines et que la Chine puisse obtenir le produit ailleurs, ou que la Chine puisse obtenir le produit d’autres pays », a déclaré Raimondo. Les règles « priveront les entreprises américaines de certains revenus, mais nous pensons que cela en vaut la peine ».

Une grande question ouverte est de savoir quand la Chine reprendra les livraisons d’avions de passagers Boeing 737 MAX. Raimondo, qui s’est entretenu à plusieurs reprises avec des dirigeants de Boeing, a déclaré en 2021 que le gouvernement chinois n’autorisait pas les compagnies aériennes nationales à acheter des avions Boeing fabriqués aux États-Unis.

« Il y a des dizaines de milliards de dollars d’avions que les compagnies aériennes chinoises veulent acheter, mais le gouvernement chinois fait obstacle », a-t-elle déclaré.

Le voyage de Raimondo pourrait être la dernière interaction personnelle entre de hauts responsables américains et leurs homologues chinois avant la visite du vice-président Kamala Harris du 4 au 7 septembre aux réunions de l’ASEAN des pays d’Asie du Sud-Est et le voyage de Biden du 7 au 10 septembre en Inde pour les réunions du Groupe des 20. et la réunion annuelle des dirigeants mondiaux aux Nations Unies plus tard en septembre.

En marge de ces réunions, Biden et Harris devraient passer du temps à courtiser les pays voisins alarmés par l’affirmation de la Chine dans la région Indo-Pacifique et par son économie en déclin.

