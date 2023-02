Le scandale de l’argent contre l’influence s’élargit avec plus de législateurs européens dans le cadre – POLITICO

L’enquête belge sur des allégations de corruption et d’achat d’influence par le Qatar et le Maroc au Parlement européen s’est élargie, indique un mandat d’arrêt international obtenu par POLITICO.

Les eurodéputées Maria Arena et Alessandra Moretti sont liées à l’enquête menée par les procureurs belges, selon le mandat de l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino, arrêté la semaine dernière pour corruption, blanchiment d’argent et participation à une organisation criminelle. Le mandat a été délivré le 10 février par le juge d’instruction belge Michel Claise.

Selon le document, Arena et Moretti étaient membres d’un « quadrumvirat », avec Cozzolino et l’eurodéputé belge Marc Tarabella, qui a également été arrêté la semaine dernière. Le quatuor, selon le mandat, a fait les enchères de l’ancien député européen Pier Antonio Panzeri, un chef de file présumé du réseau opérant au Parlement européen, qui a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs belges.

Le scandale de l’achat d’influence a secoué la capitale de l’UE, après que les autorités belges ont perquisitionné des maisons et des bureaux en décembre 2022, au milieu d’allégations que le Qatar et le Maroc auraient distribué de l’argent et des cadeaux pour obtenir un traitement favorable au Parlement européen. Dans les mois qui ont suivi, l’institution, qui se dresse souvent sur les questions d’état de droit et de lutte contre la corruption, a traversé une période d’introspection alors que ses dirigeants tentaient de prendre leurs distances avec les personnes impliquées et de promulguer des réformes.

La saga a particulièrement mis en lumière le fonctionnement interne des socialistes et démocrates (S&D) – le groupe auquel appartenaient les députés européens impliqués. Le S&D a exclu Tarabella, Cozzolino et l’ancienne vice-présidente du Parlement Eva Kaili et a répondu en janvier avec son propre plan anti-corruption et de transparence.

Le mandat vu par POLITICO met en lumière la mesure dans laquelle le réseau corrompu aurait infiltré le Parlement européen.

Dans un exemple cité dans le mandat, Arena et Moretti auraient agi sur les instructions de Panzeri lors d’une réunion sur une éventuelle résolution du Parlement sur le Qatar, fin 2021. Panzeri, qui n’était plus à ce stade député européen et n’a pas assisté la réunion lui-même, a donné des instructions à son ancien assistant, cherchant à influer sur l’éventuelle résolution.

Le plan et l’identité des membres du soi-disant quadrumvirat ont été révélés dans des SMS envoyés à Panzeri par son ancien assistant, Giuseppe Meroni, qui travaillait encore au sein du groupe S&D à l’époque, selon le mandat. Panzeri a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs belges le mois dernier pour échanger des informations en vue d’une réduction de peine.

« Le Qatar a résolu », a déclaré Meroni dans un texte à son ancien patron Panzeri, selon le mandat. Après la réunion, Panzeri a reçu un briefing sur ce qui s’était passé depuis Arena ainsi que Francesco Giorgi – un autre de ses anciens assistants, qui travaillait alors pour Cozzolino. Giorgi est le partenaire de Kaili, l’ancien vice-président du Parlement européen emprisonné, et est lui-même actuellement en prison.

« Je peux seulement dire qu’il s’agissait d’un échange légal d’informations, dans le cadre d’une activité politique parlementaire régulière », a déclaré Meroni en réponse à une demande de commentaires de POLITICO.

Moretti, le député européen identifié dans le mandat vu par POLITICO, a nié les allégations. « Je n’ai jamais suivi les instructions de M. Panzeri dans mon activité politique, aucune résolution n’a été discutée en décembre 2021. »

Un tribunal italien a décidé que la fille de l’ancien député européen Pier Antonio Panzeri pouvait être extradée vers la Belgique | Union européenne

Contrairement aux cas de Cozzolino et Tarabella, les autorités n’ont pas demandé au Parlement européen de lever la suspension légale d’Arena et Moretti. l’immunité, une étape nécessaire pour enquêter ou les inculper. Arena a refusé de commenter.

Arena a fait l’objet d’un examen minutieux lors d’un voyage à Doha en mai 2022, après avoir omis de déclarer à temps que le gouvernement qatari avait payé ses vols et son hébergement. Arena a démissionné le mois dernier de la présidence de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement – ​​un rôle dans lequel elle a succédé à Panzeri. Moretti, quant à elle, a déclaré le 17 janvier de cette année un voyage subventionné au Qatar qui a eu lieu en février 2020.

Le Maroc dans le cadre du scandale des logiciels espions Pegasus

Le mandat met également en évidence le rôle présumé du Maroc dans le scandale de l’achat d’influence.

Le document révèle que dans une conversation interceptée, Panzeri et Giorgi ont discuté de la promotion des intérêts marocains en plaçant Cozzolino ou Kaili dans une commission parlementaire spéciale enquêtant sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus pour pirater les téléphones des journalistes, des militants et des politiciens. Le Maroc, selon les allégations des médias, aurait utilisé le logiciel espion pour pirater le gouvernement espagnol.

Cozzolino et Kaili ont tous deux été nommés membres à part entière du comité, bien qu’ils aient maintenant perdu ces rôles.

Cozzolino, qui a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, a refusé de commenter.

Giorgi a également réussi à empêcher le Parlement de publier un texte défavorable au Maroc, et en a informé Panzeri en mai 2022, selon le mandat.

Deux Marocains considérés comme essentiels au réseau prétendument corrompu sont nommés dans le mandat d’arrêt : l’espion Mohamed Belahrech, nom de code M118 et connu des services d’espionnage européens depuis un certain temps ; et Abderrahim Atmoun, ambassadeur de Rabat à Varsovie.

Selon le mandat, Atmoun « a joué un rôle important » en distribuant de l’argent, et aurait travaillé « en étroite collaboration » avec les services de renseignement marocains et assuré la liaison avec Belahrech.

Atmoun et Belahrech n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Connexion au Sahara Occidental

Selon le mandat, le Maroc a également tenté d’influencer la position du Parlement européen sur la question controversée du Sahara occidental. Le territoire contesté est une ancienne colonie espagnole qui, pendant des décennies, a été revendiquée à la fois par le Maroc et un mouvement indépendantiste rebelle.

L’Espagne, qui était longtemps restée neutre dans le conflit en cours, a renversé sa position l’année dernière, soutenant le plan de Rabat pour une autonomie limitée du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Cette décision fait suite à une année de tensions croissantes entre Madrid et Rabat, après que l’un des dirigeants du mouvement rebelle a été autorisé à se rendre dans un hôpital espagnol pour se faire soigner.

Le mandat d’arrêt belge indique que Cozzolino a publié une déclaration à la demande d’Atmoun et de Panzeri en mars 2022, soutenant le changement de position de l’Espagne sur le Sahara occidental.

Jacopo Barigazzi et Elisa Braun ont contribué à cet article.

