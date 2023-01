Le Roi offre un dîner en l’honneur d’une délégation du Congrès américain

Le Roi Mohammed VI a offert, vendredi à Rabat, un dîner en l’honneur d’une délégation du Congrès américain, composée de sept sénateurs représentant les partis démocrate et républicain.

Ont assisté à ce dîner le Conseiller royal, André Azoulay, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et des membres du gouvernement.

Ont également été conviés le Secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc, Serge Berdugo, le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj, et d’autres personnalités.

La délégation du Congrès américain compte les sénateurs Jacky Rosen, James Lankford, Michael Bennet, Kirsten Gillibrand, Dan Sullivan, Mark Kelly et Ted Budd, qui étaient accompagnés de représentants de l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Source: Hespress Français