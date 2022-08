Le « roi des fourrages » de Chine offre la prospérité des éleveurs

Le « roi des fourrages » de Chine ouvre la voie à la prospérité des éleveurs mauritaniens

(Quotidien du Peuple) Par Huang Peizhao 09:22, 18 août 2022

« Grâce au ‘roi des fourrages‘ de Chine, le bétail a maintenant assez à manger et l’environnement s’améliore », a déclaré Abou, un berger d’Idini, un village situé à 60 kilomètres de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.

Situé dans la zone périphérique extérieure du désert du Sahara, Idini était autrefois un morceau de terre aride recouvert de sable, a déclaré Abdou au Quotidien du Peuple.

Selon lui, le « roi des pâturages » est Medicago sativa, également connu sous le nom de luzerne. Elle a été introduite en Mauritanie par des experts chinois en élevage. En tant que plante herbacée de la famille des légumineuses Fabacées, la luzerne est excellente pour l’engraissement du bétail.

Selon les coutumes locales, lorsqu’un homme demande la permission d’épouser une femme de la famille de la femme, il doit envoyer au moins 10 moutons à la famille en cadeau de fiançailles.

Abdou a déclaré au Quotidien du Peuple qu’il n’avait que cinq moutons dans le passé, et que trois d’entre eux sont morts parce qu’il n’y avait pas assez de fourrage. Les deux autres n’avaient que la peau sur les os, a-t-il dit.

C’est l’arrivée d’experts chinois qui a favorisé les progrès de l’élevage local. « Maintenant, je garde 10 moutons et tous sont gras. Je pourrai bientôt me marier. J’apprécie l’aide de nos amis chinois », a noté Abdou.

L’élevage est l’une des industries piliers en Mauritanie. Cependant, plus de 80 pour cent des terres du pays sont recouvertes de sable et la saison sèche s’étend jusqu’à neuf mois. Les précipitations se font rares et les prairies deviennent des déserts. De nombreuses personnes à Idini, y compris Abdou, croyaient autrefois qu’il était impossible de faire pousser des plantes dans le désert.

En 2016, un centre de démonstration de technologie d’élevage soutenu par la Chine a commencé une opération d’essai dans ce pays africain. Des experts chinois ont amélioré le sol local en employant des méthodes d’irrigation économes en eau et des engrais organiques. Enfin, le premier lot de luzerne a été cultivé en avril 2017. La plante a une période de croissance moyenne d’un mois, et chaque mu (environ 667 mètres carrés) de terrain peut produire plus de deux tonnes de luzerne séchée sur une base annuelle.

Aujourd’hui, Idini abrite près de 1 000 mu de luzerne. La plante, trouvant un équilibre entre le fourrage et le bétail, a fait du village un grand nom pour la lutte contre la pauvreté. Il est souvent visité par des fonctionnaires et des bergers d’autres régions, dans l’espoir d’apprendre les techniques de culture de la luzerne.

Abdou a déclaré qu’en 2018, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz avait effectué une tournée d’inspection à Idini. En voyant la luzerne prospérer, Aziz ne pouvait pas croire que la plante poussait réellement dans le désert, se souvient Abdou.

« Je suis reconnaissant aux experts chinois qui nous ont apporté le ‘roi des fourrages.’ La luzerne a changé nos vies et a amélioré l’image de notre village », a noté Abdou.

(Éditeur Web : Hongyu, Liang Jun)

Traduit de l’anglais par A. Boudah