Le retrait de l’UEMOA ne sera pas sans conséquences

Pr Mamadou Koulibaly a relevé que le retrait des 3 pays( Mali, Burkina Faso, Niger ) de l’Union Économique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) ne sera pas sans conséquences pour ces pays. Ces conséquences peuvent par exemple porter sur la dette, l’inflation et sur la croissance. Mais, a-t-il fait savoir, « cela ne devrait pas décourager les pays qui veulent oser la liberté économique. Les gens vont dire que c’est difficile, que ça va entraîner des problèmes par-ci et par-là, mais la Mauritanie l’a fait, l’Algérie également l’a fait. C’est toujours difficile mais ce n’est pas impossible

Zono Yassia officiel (Facebook)