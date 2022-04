Le Regroupement des institutions médiatiques indépendantes publie un communiqué à l’occasion de l’obtention de son permis.

logo Regroupemént des institutions indépendantes

Le Regroupemént des institutions médiatiques indépendantes publie une déclaration à l’occasion de l’obtention de son permis.

Communiqué

Le bureau exécutif informe tous les membres du Regroupemént des institutions médiatiques indépendantes a obtenu l’autorisation qui lui permet d’accomplir son travail de la manière légale.

A cette occasion, le bureau félicite tous les membres et apprécie les efforts déployés par chacun pour cela.Il adresse également ses remerciements à tous les services administratifs et judiciaires qui ont facilité l’obtention de l’autorisation.Le bureau informe tout le monde qu’il organisera à cette occasion une conférence de presse dans laquelle il annoncera le début de ses travaux, et les programmes de ses activités.

Cette conférence de presse doit se tenir après les vacances de l’Aïd el Fitr dans une salle de réunion d’un hôtel de la capitale, et tout le monde sera invité lorsque le jour, l’heure et le lieu seront déterminés.

Le Président, Abeih Mohamed Levdhal