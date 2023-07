Le programme du gouvernement approuvé par 140 voix contre 25

L’Assemblée Nationale a adopté , hier samedi soir le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, jeudi dernier devant le Parlement .

L’opération de vote est intervenue à la fin d’une séance plénière, consacrée à la discussion du programme, qui a débuté samedi sous la présidence de M. Mohamed Bamba Meguet, président de l’Assemblée Nationale.

Jeudi dernier, Son Excellence Mohamed Ould Bilal Messoud, Premier Ministre, a souligné que la volonté du Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazwani, les opportunités prometteuses dans notre secteur productif et les bénéfices attendus du dividende démographique inspirent confiance dans la possibilité d’une croissance rapide et d’un avenir radieux pour notre pays.

Lors de sa présentation des grandes lignes de la politique générale du gouvernement, il a souligné que tous les mécanismes existants seront renforcés et que davantage d’efforts seront déployés pour accroître la contribution des secteurs productifs à l’emploi, en accordant une attention particulière à la Stratégie Nationale pour l’Emploi, en activant le Fonds National pour l’Emploi et en améliorant l’accès aux prêts pour les moyennes et petites entreprises et les microentreprises grâce à l’activation rapide du fonds de garantie.

Les députés ont applaudi les réalisations des quatre dernières années, qui ont répondu aux besoins fondamentaux des citoyens de tout le pays.

S’exprimant lors d’une session plénière consacrée aux plans du Premier ministre qui a débuté samedi matin, ils ont insisté sur le fait que les infrastructures dans les domaines de la santé, de l’éducation, des routes et de l’eau devaient être prioritaires pour créer des emplois et soutenir l’économie locale, tirée par l’agriculture et l’élevage, ce qui contribuerait à améliorer les conditions économiques, en particulier pour les groupes vulnérables qui dépendent fortement de ces deux secteurs.

Ils ont également salué les mesures prises par le gouvernement dans divers domaines tels que le recrutement de centaines de fonctionnaires, la fourniture d’une assurance maladie à 100 000 familles vulnérables, l’augmentation des salaires et des pensions, le financement d’un grand nombre de petits projets générateurs de revenus et la mise en œuvre de projets de développement et d’infrastructures dans diverses régions du pays.