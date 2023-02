Le Procureur de la République Nouakchott-Nord :

Le procureur de la République au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord, M. Mohamed Lemine Barry Moctar Fall, a déclaré, lors d’un point presse ce dimanche matin, à l’hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott, que l’autopsie de feu Boumni Ould Jibril a révélé ce qui pourrait être considéré comme une cause de décès et que le ministère public a ordonné, en conséquence, la constitution d’une commission pour superviser l’enquête préliminaire sur cet incident et en présenter les conclusions à la justice pour la prise des mesures légales et judiciaires qui en découlent.

Il a ajouté que le parquet général a ordonné également l’arrestation de l’ensemble des éléments de la police qui se trouvaient la nuit de l’incident dans le commissariat de police N°2 Darnaïm, en plus du commissaire de police de ce commissariat.

Voici le texte de la déclaration du procureur de la République :

« Au nom d’Allah, le Très Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que les bénédictions d’Allah soient sur Son Noble Prophète

L’enquête pénale menée il y a près de deux jours sur le crime survenu au commissariat de police n°2 de Darnaïm et dont la victime était feu Boumni Ould Jibril, a donné lieu à plusieurs investigations depuis le début de l’incident jusqu’à aujourd’hui, et dont la dernière a été l’autopsie menée ce soir par une équipe médicale des meilleurs médecins du pays, composée d’un superviseur général, d’un médecin spécialisé en maladies internes et de trois médecins légistes.

Cette autopsie a révélé ce qui pouvait être considéré comme une cause de décès sous deux aspects : le premier aspect, la présence d’une fracture de deux vertèbres au niveau du cou pouvant être, à elle seule, une cause de décès et les effets d’une suffocation entraînant un essoufflement, qui peut, à elle seule aussi, conduire à la mort.

A ceci s’ajoutent d’autres questions et détails qui, si Allah le veut, seront utiles lorsque le rapport sera finalisé et prêt à être partagé, et vous en serez informé.

Ainsi, sur la base de cette autopsie, le parquet général a ordonné la constitution d’une commission chargée de superviser l’enquête sur l’incident. Cette commission présidé par le procureur de la République près la Cour d’Appel est composée par l’un de ses adjoints, en plus du procureur de la République de Nouakchott Nord, de l’adjoint de ce dernier et d’officiers de la police nationale de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Cette enquête sera prête, si Dieu le veut, dans les prochains jours.

Je vous remercie et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous ».