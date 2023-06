Le Processus d’Aqaba renforce le rôle de Cordoue en tant que ville de dialogue

Felipe VI et Abdallah II de Jordanie président une réunion cruciale pour la coopération contre le terrorisme

Trois présidents africains, parmi les plus de 30 délégations internationales présentes à l’événement.

La ville de Cordoue incarne à nouveau la tradition d’un lieu de rencontre et de dialogue entre différentes civilisations, et ce grâce aux rois d’Espagne et de Jordanie. À Cordoue, se tiennent les réunions du Processus d’Aqaba , un forum international qui lutte pour éliminer le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique grâce à la coopération militaire et sécuritaire. Avec Don Felipe est le roi de Jordanie, Abdalah II , qui promeut cet événement qui, du lundi au mardi, tient ses réunions dans la ville.

Don Felipe et le monarque jordanien sont arrivés à Cordoue lundi après-midi et un dîner de bienvenue a eu lieu ici à l’Alcázar de los Reyes Cristianos . Dans la matinée de ce mardi, ils participeront aux réunions du processus d’Aqaba au Palacio de la Merced, et dans l’après-midi, le roi d’Espagne participera à d’autres activités, comme une audience avec la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et la remise de la Médaille Averroes de l’ Université de Cordoue.

Plus d’une trentaine de délégations de pays du monde entier, notamment africains, étaient présentes à la réunion, car la réunion voulait en partie renforcer la sécurité dans la région du Sahel . Les présidents du Ghana , Nana Akufo-Addo ; Guinée-Bissau , Umaro Sissoco Packed ; Mauritanie , Mohamed Ould Ghazouani, et de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki, avec rang de chef de l’Etat.

Don Felipe a été le premier à arriver à l’Alcázar de los Reyes Cristianos, reçu par le maire, José María Bellido , et le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares . Le roi a reçu Abdalá II peu de temps après et les deux feraient de même avec les autres dirigeants. 60 personnes ont assisté au dîner de bienvenue au monument et les 200 autres personnes présentes à l’événement l’ont fait au Parador de la Arruzafa .

La rencontre entre les deux monarques avait commencé plus tôt, à Madrid. «Les Royaumes d’Espagne et de Jordanie sont unis par une amitié très étroite et une compréhension réciproque, profonde et sincère. Des deux côtés de la Méditerranée, nos pays ont mutuellement vu leurs désirs de coexistence démocratique, de progrès et de modernité, et une contribution active à la paix régionale et mondiale reflétée « , a déclaré Don Felipe, qui a également fait l’éloge de Cordoue.

Le roi a vanté Cordoue comme une ville qui évoque un « message durable d’humanisme, de coexistence et de civilisation »

Il en a parlé comme d’une « ville espagnole qui évoque un message durable d’ humanisme , de coexistence et de civilisation ». Et précisément ce message, a déclaré le roi d’Espagne en s’adressant au monarque jordanien, est dans sa volonté lorsqu’il s’agit de promouvoir ce type de rencontre. « Il a trouvé un écho dans les paroles de Votre Majesté, il y a près de deux décennies maintenant, dans lesquelles vous avez indiqué votre conviction, et je cite, qu’« ensemble, nous pouvons créer un monde dans lequel la paix est réelle, dans lequel chaque être humain peut prospérer » . ; où nous pouvons tous participer à la promesse de notre siècle»».

Don Felipe a rappelé que la Jordanie « est un élément clé d’un équilibre régional qui a une importance stratégique pour l’Espagne et l’Europe« .

Le processus d’Aqaba est une initiative du roi Abdallah II qui a débuté en 2015 dans la ville côtière du même nom. Son objectif est de « renforcer la coordination et l’échange d’expériences et d’informations entre les acteurs régionaux et internationaux pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme ».

Elle cherche à le faire à travers une « approche holistique qui inclut des solutions militaires et sécuritaires à court et moyen terme », mais aussi, et déjà à long terme, « la dimension idéologique » qui est presque toujours sous le phénomène du terrorisme.

La dernière manche, co-organisée avec l’Espagne et basée à Cordoue, aura un objectif précis. Ainsi, comme l’ont confirmé des sources du ministère des Affaires étrangères, cette réunion portera sur les efforts de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel, et réunira des chefs d’État et des délégations de la région cible, ainsi que d’autres membres internationaux. du processus d’Aqaba.

Il s’agit de la deuxième réunion du Processus de haut niveau d’Aqaba et de la première à se tenir en Espagne, qui se concentre sur l’ Afrique de l’Ouest et le Sahel, qui est la région située juste au sud du désert du Sahara. Il s’étend de l’océan Atlantique à la mer Rouge et comprend des régions telles que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Nigéria, le Niger, le Tchad, le Soudan, le Burkina Faso et l’Éthiopie.

L’activité intense du Processus d’Aqaba ces dernières années est attestée par le fait qu’il a commencé en Jordanie et s’est depuis étendu à d’autres endroits, mettant ainsi en scène l’engagement de ces pays dans la lutte contre le terrorisme .

