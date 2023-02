Le Procès de la décennie ou règlement de compte Le procès de l’ex-président, le populiste, le fameux et désormais ex Président des pauvres, Mohamed Ould Abd El Aziz alimente partout le débat : dans les marchés, la rue, dans les bus de transport public, dans les centres de soins, et même dans les alentours des mosquées. Les interrogations fusent, pour certains : comment est-on passé de plus de trois cents personnes interpellés dans le dossier de la décennie au départ, à une dizaine seulement et au nom de quoi ? Et pour d’autres, pourquoi certains grands barons du régime de l’ex-président qui avaient eu à gérer les finances et trésors publics sont-ils passés d’inculpés à témoins dans cette affaire ? Et pour d’autres, pourquoi certains ex-coaccusés ont été blanchis et passés à témoins ; tandis que pour les fidèles du Général Aziz et ses avocats brandissent le fait que le procès comporterait des vices de forme puisqu’avant de céder le tablier à son successeur lors de la dévolution du pouvoir, Ould Abd El Aziz avait fait une passation à son successeur et que les caisses de l’Etat étaient bien garnies et que leur client bénéficierait de l’immunité au nom d’un article qui stipule que le président ne pourrait être poursuivi qu’un cas de haute trahison. Toujours est –t-il que ce procès, quelle que soit son issue laisserait plus d’un Mauritanien pantois !…………

Et seul Allah sait. Les avis des uns et des autres sont mitigés et partagés. Un adepte de l’ancien président dit que ce procès ne serait qu’une manœuvre dilatoire pour briser la popularité de l’ex-général quant aux élections municipales et législatives en cours !

Le citoyen lambda est sidéré et craint que ce procès ne soit politique et simplement celui de la force et de règlement de compte et dont l’issue serait comme dite le jargon : une victoire à la Pyrrhus et dont le grand perdant serait le contribuable mauritanien !

Pour Rapide Info Yahya Niane