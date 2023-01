Le procès d’Aziz doit être compris comme une étape utile pour le peuple mauritanien.

C’est est un processus naturel mais nécessaire basé sur la manière et la nature de la gestion scabreuse durant la décennie écoulée et non comme la défense l’aurait souhaité afin de l’isoler de l’avenir pour régler les griefs politiques et le mettre en valeur, même dans une certaine mesure, dans sa légitime défense, il faut ici distinguer ce qui est réel de ce qui est contemplatif.

Cependant, c’est une étape que les gens doivent comprendre et gérer naturellement, sans influer un procès qui n’a pas encore débuté et dont le verdict n’est pas encore tombé, et c’est ensuite, fondamentalement un événement de maturité du processus démocratique.

Donc, c’est le début d’un cycle dans l’histoire de ce pays, il faut que le début ait lieu, il faut qu’il y ait une personne ou un groupe pour nous lancer, mais et c’est la chose la plus importante à noter.

Si vous conviendrez avec moi que c’est l’une des bases les meilleures et les plus complètes, il faut effectivement corriger l’opinion publique selon laquelle c’est Ould Abdel Aziz qui est jugé aujourd’hui, non pas contre lui, mais parce qu’il était là en Mauritanie à un tournant de la vie de la nation où les mauritaniens ne veulent plus que les mêmes choses se répètent : un certain niveau de corruption, l’effondrement de l’État, la violation des lois et des institutions et la dictature individuelle.

En effet, ce procès doit être compris comme une étape utile pour que le peuple mauritanien se protège de l’autorité personnelle et assure une certaine transparence et une certaine rigueur dans la gestion.

Aujourd’hui on ne juge pas Aziz l’homme, on juge le patron qui est clinquant et infaillible, on juge un comportement qui n’est plus acceptable et on annonce au monde que désormais, nous accompagnons la locomotive du changement.

Le principal résultat en est que de nombreuses sociétés cotées sont ressuscitées d’entre les morts, d’autres sont enterrées dans le vaste processus de corruption, des dizaines de hauts fonctionnaires ont été licenciés pour corruption et mauvaise gestion présumées, les revenus nationaux et la construction de projets ont doublé, et en aucun cas, on n’a pas peur de l’injustice.

C’est dire au final qu’aucun pays n’est motivé par des objectifs contre le peuple et ses intérêts , mais ce sont là des étapes fondamentales dans la construction d’un « état de droit » qui ne fait que commencer, point barre.

Ahmed Ould Bettar