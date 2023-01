Le principal chef d’inculpation dans le procès.

Le principal chef d’inculpation dans le procès était la corruption grave dans plusieurs ministères et des dossiers économiques sensibles, affectant l’épine dorsale de l’économie du pays.

En fait, une corruption massive a été prouvée, apparemment soutenue par des proches de l’ancien président, qui aurait centralisé tout le pouvoir économique et politique, de sorte qu’une telle corruption massive n’aurait pas pu se produire sans son attention, surtout si de telles personnes corrompues appartiennent au cercle de ses plus proches collaborateurs, et il n’a ni raison ni gènes pour les mettre en avant.

Les médias semblent mettre davantage l’accent sur les aspects juridiques du dossier de la décennie, au regard de son importance. D’autre part, face aux exigences du contrat social et aux slogans brandis devant les citoyens, dont la dimension politique et morale doit plaire à tous, n’a en fait présentement aucun sens. L’achèvement de la justice arrive à point nommé, et il a produit un tel résultat qui marque le début d’une nouvelle ère de justice et d’équité.

C’est aussi une grande promesse tenue pour la construction d’institutions qui doivent avant tout refléter la fidélité à la République.

Dans le même temps, la position du Président de la République est de ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans les pouvoirs législatif et judiciaire, de tenir parole, de lever tous les obstacles sur son chemin et d’exiger la pleine coopération du pouvoirs exécutif , comme en témoigne la déclaration faite aujourd’hui par le Premier ministre aux parlementaires, qui est d’assurer aux autorités, un autre message et une nouvelle approche de la régularité et de l’harmonie des institutions de l’Etat et de leur intégration.

