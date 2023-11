Le prince héritier saoudien a appelé à la fin de la guerre à Gaza

« Nous condamnons ce à quoi la bande de Gaza est confrontée en termes d’attaques militaires, de ciblage de civils et de violations du droit international par les autorités d’occupation israéliennes », a déclaré le prince héritier lors du sommet afro-saoudien dans la capitale du royaume, a rapporté l’agence Anadolu .

« Nous soulignons la nécessité de mettre un terme à cette guerre et au déplacement forcé des Palestiniens », a-t-il ajouté.

Les dirigeants participant au sommet afro-saoudien ont déclaré dans une déclaration commune que les opérations militaires dans les territoires palestiniens occupés devaient cesser et que les civils devaient être protégés, a rapporté l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Les dirigeants présents au sommet comprenaient les présidents du Nigeria, du Kenya, de la Zambie, de Djibouti et de la Mauritanie, les premiers ministres de l’Éthiopie et du Niger et le ministre égyptien des Affaires étrangères.

Les frappes aériennes israéliennes ont touché aujourd’hui trois hôpitaux et une école à Gaza, tuant au moins 27 personnes, et une bataille terrestre a eu lieu près d’un autre hôpital, ont indiqué des responsables palestiniens. Les forces israéliennes se sont également affrontées avec le Hamas au centre de l’enclave.

L’Autorité palestinienne a annoncé qu’hier, 11 078 habitants de Gaza avaient été tués dans des frappes aériennes et des attaques à la roquette, dont environ 40 pour cent étaient des enfants, et de nombreux blessés.

Israël affirme que le Hamas a tué 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et kidnappé 240 personnes en Israël le 7 octobre, et que 39 soldats israéliens ont été tués dans la bataille.