Le Président Tebboune invite le Président irakien à participer au Sommet arabe prévu à Alger

Publié dans APS le : dimanche, 18 septembre 2022 17:17

Alger- Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a été reçu dimanche à Baghdad, en sa qualité d’envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le Président irakien, M. Barham Salih à qui il a remis la lettre d’invitation que lui a adressée son frère, le Président Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu début novembre à Alger, a indiqué un communiqué du ministère.

« En sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a été reçu dimanche par le président de la République irakienne, M. Barham Salih », lit-on dans le communiqué.

Lors de cette audience, « M. Tabi a remis au président irakien la lettre d’invitation que lui a adressée son frère le président de la République, pour participer aux travaux du 31e sommet arabe, prévu les 1 et 2 novembre 2022 à Alger », lui exprimant le souhait du Président Tebboune de voir l’Irak participer au prochain Sommet arabe et apporter sa contribution judicieuse pour l’unification des rangs et le renforcement de la cohésion arabe, au mieux des intérêts de la Nation et des aspirations des peuples arabes ».

De son côté, M. Barham « s’est félicité de cette aimable invitation », indiquant que « la tenue du Sommet en Algérie a une haute portée symbolique pour l’Iraq, vu que les deux pays et les deux peuples frères partagent un passé glorieux et des positions unifiées honorables au service des causes de la Nation ».

Le Président irakien a affirmé que « l’Iraq sera présent et participera activement au prochain Sommet arabe », tout en exprimant « son souhait de rencontrer le Président Tebboune et d’œuvrer à la réussite de cet important rendez-vous ».

Lors de cette visite, le ministre de la Justice a également remis au Premier ministre irakien, M. Moustafa Al-Kazimi, une lettre d’invitation que lui a adressée le Président Tebboune pour participer aux travaux du prochain sommet arabe.

A cette occasion, M. Al-Kazimi a exprimé « le plein soutien de son pays aux efforts laborieux de l’Algérie visant à unifier la Nation arabe », saluant la position honorable de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne juste ».

Les deux rencontres avec les deux responsables irakiens ont permis de « souligner la volonté commune des deux parties de renforcer les relations fraternelles et historiques unissant les deux pays frères, à travers la consolidation du dialogue et de la concertation politique entre l’Algérie et l’Iraq et en œuvrant à promouvoir la coopération bilatérale », ajoute la même source.

Au terme des deux rencontres, le Président et le Premier ministre irakiens ont chargé le ministre de la Justice de « transmettre à leur frère le Président Tebboune leurs chaleureuses salutations, lui exprimant succès et réussite à l’occasion de la tenue du Sommet arabe au service des intérêts suprêmes de la Nation arabe.