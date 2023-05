Le Président Tebboune à Lisbonne, une visite d’Etat historique.

Par Mohamed El Abassi

On aura rarement vu un accueil aussi chaleureux et autant d’attention accordée à un chef d’Etat que ceux réservés au Président Abdelmadjid Tebboune par son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, qui le recevait avec l’honneur qui lui est dû et qui lui est témoigné, dans son humilité et dans son naturel de Président de l’Algérie dans toute sa grandeur et sa splendeur.

L’explication tient à l’amitié, au respect mutuel et une parfaite convergence des vues imprégnée par la sagesse qui se fait rare en ces temps de crise, d’opportunisme et de calculs bassement égoïstes de certains.

Rien qu’à regarder les images et vidéos qui ont immortalisé cette visite d’Etat, en disent long sur le message qu’ils véhiculent. Il est fort probable qu’elles sont minutieusement scrutées et analysées jusqu’à les méditer par des pays tiers, les uns jusqu’à se morfondre dans une jalousie maladive et envieuse à les faire rougir, et d’autres qui doivent, sans doute, réfléchir à une prochaine échéance.

Il n’est pas que ce faste et cette façon bien amicale du chef de l’Etat portugais de prendre le bras de son hôte algérien, qui tranche avec une certaine accolade trompeuse, c’est aussi cette intimité des échanges entre deux hommes d’Etat sages qui prennent la liberté d’écorcher, parfois, les règles rigides du protocole chronométré pour se laisser aller à quelques sympathiques confidences. Une illustration d’une rencontre de deux hommes d’Etat, unis par l’honneur, qui se respectent, qui s’écoutent, qui se parlent et, qui cheminent ensemble, sur le sentier de l’entente consacrée pour renforcer leur coopération multisectorielle bilatérale, tout en ayant, en partage, une parfaite et douce compréhension, autant de leurs intérêts communs, mais aussi des questions qui minent la paix et la sécurité régionales et celles de notre monde.

De la guerre en Ukraine à la question palestinienne au conflit du Sahara Occidental, les deux chefs d’Etat ont exprimé une convergence sincère et authentique de positions sans détours.

Point de commentaire pour détailler !

Débarrassée des calculs égoïstes qui minent, aujourd’hui, par la corruption et le chantage, les relations internationales dans leur dimension bilatérale, régionale et multilatérale, la conférence de presse des chefs d’Etat algérien et portugais aura donné une leçon qui restera dans les anales de l’histoire et servira de référence pour le plaisir de ceux qui se nourrissent de principe et s’abreuvent de vérité, mais, à la déception, de ceux qui s’entêtent dans la voix de l’illégalité et de l’oppression, ou dans la surenchère et la vanité de certains relents néocolonialistes.

Si le principe, le droit et la justice balisent encore la pensée politique et la gouvernance de certains chefs d’Etat, comme cette rencontre de Lisbonne, d’autres continuent de penser à leur « nombril », croyant vainement faire oublier leurs crimes coloniaux historiques impunis ou contemporains dans une tentative d’imposer, contre le droit et la légalité internationale, un fait colonial qui restera éternellement inaccompli.

Source: algerie54.dz