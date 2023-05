Le Président reçoit un message du Gardien des Lieux saints

Le Président reçoit un message écrit du Gardien des Lieux saints

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu, ce lundi au Palais présidentiel à Nouakchott, un message écrit du Gardien des Lieux Saints, Sa Majesté le Roi Selmane Ibn Abdel Aziz Al Saoud, Roi du Royaume frère d’Arabie Saoudite.

Le message a été remis au cours d’une audience que Son Excellence le Président de la République a accordée à l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite accrédité en Mauritanie, SEM. Mohammed Ibn Ayed Al-Balawi.

A sa sortie d’audience, le diplomate saoudien a fait une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information dans laquelle il s’est dit honoré de rencontrer Son Excellence le Président de la République à qui il a transmis les salutations et l’appréciation de son frère, Sa Majesté le Gardien des Lieux Saints, Selmane Ibn Abdel Aziz Al Saoud, et de Son Altesse le Prince Héritier, Président du Conseil des ministres, le Prince Mohamed Ibn Salmane Ibn Abdel Aziz. L’amabassadeur saoudien a déclaré avoir également transmis les salutations de Sa Majesté et de Son Altesse au gouvernement mauritanien et leurs vœux de progrès et de prospérité au peuple mauritaniens frère.

SEM. Mohammed Ibn Ayed Al-Balawi a ajouté : J’ai également eu l’honneur de remettre à Son Excellence une invitation à Son Excellence le Président de la république pour assister à la trente-deuxième session du Sommet arabe ordinaire, et j’ai assuré Son Excellence l’intérêt des dirigeants du Royaume pour sa participation qui constituera une contribution appréciable au succès du Sommet et à la réalisation de ses objectifs au profit de la Ouma et des peuples arabes.

J’ai également exprimé à Son Excellence les aspirations des dirigeants du Royaume à développer les relations saoudo-mauritaniennes dans divers domaines pour réaliser les intérêts communs entre les deux peuples frères.

Son Excellence a accueilli l’invitation avec grand plaisir et m’a chargé de transmettre ses salutations et sa gratitude à son frère, le Gardien des Lieux Saints, à Son Altesse le Prince Héritier ainsi qu’au gouvernement et au peuple saoudiens.