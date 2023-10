Le Président reçoit les lettres de créance de l’ambassadeur d’Afrique du Sud

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a reçu mardi au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de Son Excellence M.Pakamisa Augustine Sifuba, en sa qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Afrique du Sud auprès de la République Islamique de Mauritanie.

Le président de la République a distingué le diplomate sud-africain après la remise des lettres de créance, avec une réunion en présence de M. Mohamed Yahya Ould Said, ministre délégué auprès du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, chargé des Mauritaniens de l'Extérieur.

La cérémonie de remise des lettres de créance s’est déroulée en présence de Messieurs:

– Ministre directeur de cabinet du Président de la République ministre délégué auprès du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, chargé des Mauritaniens de l’Extérieur, Mohamed Yahya Ould Saîd, Harouna Traoré, conseiller à la Présidence de la République, Mohamed El Hanchi El Ketab, ambassadeur directeur de la coopération bilatérale au du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.