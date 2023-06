Le Président reçoit en audience une délégation du FMI.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu mercredi, en audience au Palais présidentiel à Nouakchott, une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par M. Felix Fischer, chef de mission du Fonds en Mauritanie. L’entretien a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale, et les moyens de renforcer cette coopération au service du développement économique de notre pays.

Le chef de la mission du Fonds monétaire international en Mauritanie a, à l’issue de l’audience, précisé que les entretiens qu’il a eus avec Son Excellence le Président de la République ont porté sur la situation économique récente en Mauritanie, et en particulier sur les programmes du gouvernement appuyés par le Fonds monétaire international.

Il a ajouté que les entretiens ont également porté sur les réformes que le gouvernement entend entreprendre afin de renforcer les capacités économiques et financières et de faire face au changement climatique.

M. Felix Fischer a indiqué que le programme de réforme économique de la Mauritanie, appuyé par des accords avec le FMI d’environ 87 millions de dollars, vise à préserver la stabilité macroéconomique, à renforcer les cadres de politique budgétaire et monétaire, à consolider les bases d’une croissance durable et inclusive et à réduire la pauvreté.

Nous avons également évoqué, dit-il, la nécessité de maintenir une discipline budgétaire pour contenir l’endettement.

En effet, le maintien d’une politique monétaire restrictive, en étroite coordination avec l’exécution du budget, contribuera à réduire l’inflation.

A la fin de la déclaration, le chef de la mission du FMI a exprimé sa joie de retourner en Mauritanie en tant que chef de la mission du FMI.

AMI