Nouakchott: le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 14 juin

Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 14 juin 2023, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société Onyx Investment Mauritania –SARL

L’approbation de cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs, conformément à la stratégie nationale du tourisme 2018-2030.

La Société Onyx a pour objectif de construire et exploiter un complexe hôtelier de 5 étoiles, sur une superficie de 13.180 m2, située à 115 km au Nord-Ouest de Nouakchott, au Sud de El Mamghar. Ce complexe hôtelier est d’une capacité de 120 clés (100 chambres et 20 chalets) et comprend 3 restaurants, des bâtiments pour abriter des réunions, conférences et expositions, un centre de sport, un golf course, un golf course club, une marina privée, une piste d’atterrissage.

Ce projet, dont le coût est estimé à plus de 6 Milliards MRU, va créer 50 emplois directs et 50 emplois indirects.

‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n° 2014-010 du 29 janvier 2014, portant création de l’Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement.

Le présent projet de décret vise à renforcer les mécanismes de gouvernance administrative et académique de l’Institut supérieur de la jeunesse et des sports en modifiant les articles (9-11-20) du décret précité, et à faciliter son rôle dans l’exercice de sa mission principale de formation des cadres disponibles, ayant un niveau de licence dans les différentes sections et filières agréées par le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs a présenté une communication relative à la mise en œuvre du cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2023)

La présente communication a pour objet la révision du calendrier de mise en œuvre du cinquième recensement général de la population et de l’habitat, qui était prévu au premier trimestre 2023, pour le réaliser en 15 jours au mois de novembre prochain, sur toute l’étendue du territoire national. Ce report fait suite à la mobilisation importante des populations lors des récentes échéances électorales.

Ce recensement général de la population et de l’habitat va permettre d’obtenir des données démographiques et sociales précises et actualisées sur la population et l’habitat.