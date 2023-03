Le président mauritanien visite la mosquée du Prophète

Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, a visité la Mosquée du Prophète (PSL) aujourd’hui et y a prié et honoré le messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) et ses compagnons (qu’Allah soit satisfait d’eux).

À son arrivée à la mosquée du Prophète, il a été reçu par l’adjoint aux affaires de la mosquée du Prophète, Abdul Aziz Al-Ayyubi, et un certain nombre de fonctionnaires.