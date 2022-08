Le Président la République: «L’autosuffisance alimentaire est une affaire de souveraineté et de sécurité nationale »

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a affirmé que l’autosuffisance alimentaire est une question de souveraineté et de sécurité nationale et que c’est sa réalisation qui concrétise l’indépendance réelle des pays, ajoutant que l’agriculture est à la fois pilier essentiel et base solide de toute renaissance.

En marge de sa visite de la ferme agricole de Dar Salam, le Président de la République a fait à l’AMI une déclaration dans laquelle il a souligné la nécessité de profiter des nouvelles précipitations pluviales de cette saison pour réaliser une amélioration considérable de la production agricole, en particulier en ce qui concerne les cultures saisonnières qui ont connu récemment un baisse remarquable malgré l’existence de barrages et de vastes superficies fertiles.

Le Président de la République a réaffirmé la disponibilité de l’Etat à construire davantage de barrages, à former les ressources humaines et à mettre à disposition des paysans les équipements, les grillages et les intrants agricoles.

Il a ajouté que les importantes quantités de pluies de la saison peuvent être exploitées pour la création d’opportunités d’emplois et pour subvenir aux besoins alimentaires des villes et la vente du surplus de la production.

Dans ce cadre, le Président de la République a exhorté les autorités administratives, les citoyens et les services judiciaires à œuvrer à la résolution des litiges fonciers qui handicapent l’exploitation des superficies propices à l’agriculture.

Il s’agit, a-t-il dit, pour les autorités administratives de chercher des solutions à ces conflits fonciers entre citoyens et en cas d’échec, il revient au pouvoir judiciaire d’intervenir pour rendre justice, car la perturbation de l’exploitation d’un barrage ou de zones fertiles ne devrait pas être dans un pays qui a besoin des efforts de tous ses citoyens, notamment dans le domaine de la production agricole.

Le Président de la République a appelé les jeunes à sensibiliser les citoyens sur l’importance de l’agriculture et à profiter de l’ambiance des vacances annuelles pour encourager les populations à la production agricole et à la pratique d’activités champêtres pendant leur temps libre dans leurs terroirs, indiquant qu’en ancrant ce comportent, nous obtiendrons des résultats significatifs au profit de ce secteur vital et important.

Il a, en outre, indiqué qu’il existe dans notre pays un lien organique entre les agriculteurs et les éleveurs, soulignant la nécessité de renforcer les liens d’affection, de fraternité et de bon voisinage entre eux.

Au cours de sa visite à la ferme, Son Excellence le Président de la République a reçu des explications sur la réalité de cet aménagement agricole dans lequel plusieurs types de céréales et de légumes sont cultivés, s’enquérant des insuffisances et des obstacles les plus importants auxquels sont confrontés les agriculteurs qu’y travaillent.

Il s’est engagé à répondre à toutes les demandes en suspens dès que possible en guise de reconnaissance des efforts des habitants de ce village.

Lors de sa visite à la ferme, Son Excellence le Président de la République a participé au travail avec les agriculteurs sur le terrain dans une démarche très symbolique pour encourager la production agricole.

Cette ferme d’une superficie de 5 hectares dépendante des pluies saisonnières, a été équipée et réaménagée à travers une collaboration exemplaire entre les villageois qui ont bénéficié de l’encadrement de l’École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaédi.

Elle a également reçu plusieurs aides techniques et logistiques de la part du délégué régional de l’agriculture au niveau de la wilaya.

Les agriculteurs du village de Dar Al Salama ont exprimé leur joie pour cette visite qu’ils ont considérée comme historique.

L’agriculteur Sambeyti Ould Mohamed, un homme âgé, appuyé sur sa canne, a indiqué que cette visite a insufflé en lui de l’enthousiasme et qu’il redoublera d’efforts pour l’atteinte du meilleur.

Quant à l’agriculteur, Ibrahim Gallo, il considère cette occasion comme une nouvelle naissance pour ce village tranquille, adressant son appel à tous les habitants pour une conjugaison des efforts pour cultiver la terre et améliorer la production agricole