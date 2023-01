Le président Ghazouani reçoit un message du Président sénégalais

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu, vendredi au palais présidentiel à Nouakchott, le ministre sénégalais des forces armées, M. Sidiki Kaba qui lui a remis un message de condoléances écrit de Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, suite au décès de feu Mohamed El Moctar Ould Bah.

A sa sortie d’audience, l’envoyé spécial sénégalais a déclaré à l’AMI qu’il a été honoré lui et la délégation qui l’accompagne de transmettre au Président de la République et au peuple mauritanien les sincères condoléances de son homologue sénégalais, suite au décès de feu Mohamed El Moctar Ould Bah.

Le responsable sénégalais a fait l’éloge du disparu tout en implorant Allah Le Tout Puissant de le couvrit de sa miséricorde et de l’accueillir dans son Saint Paradis.

Il a exprimé la satisfaction de son pays pour la participation du Président de la République au Sommet de “Dakar 2” sur la souveraineté alimentaire et la résilience et son intervention au cours des travaux.

L’audience s’est déroulée en présence coté mauritanien de M. Hanena Ould Sidi, ministre de la Défense nationale, de M. Nani Ould Chrougha, ministre de l’Équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed et du coté sénégalais du ministre des infrastructures de base et du transport terrestre, M. Amadou Mansour, Fay, du ministre de la planification des villes, de l’habitat et de santé publique, M. Abdoulay Saïdou Sow et de l’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, SEM Moustapha N’Dour.