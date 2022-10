Le président Ghazouani : « ma visite à Malabo a été une réussite à tous points de vue »

Publié dans Sahara Medias le 11 octobre 2022

Le président mauritanien Mohamed ould Cheikh EL Ghazouani a déclaré que sa visite en Guinée équatoriale « a été un succès à tous points de vue » évoquant la signature d’un certain nombre d’accords et de mémorandum d’entente qui vont permettre de développer la coopération entre les deux pays.

Lors d’une conférence de presse avec son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,le président mauritanien a ajouté que ces accords qui ont été signés vont permettre aux départements ministériels et les acteurs privés de saisir les larges et valeureuses opportunités offertes pour la coopération et le partenariat gagnant entre les deux pays.

Prenant la parole à son tour le président équato-guinéen a dit que les accords signés entre les deux pays répondent aux intérêts des deux parties, insistant sur l’importance de développer les relations de coopération bilatérale.

Il a remercié le président mauritanien pour avoir accepté son invitation comme invité d’honneur aux festivités commémoratives du 54ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée équatoriale.

Les deux pays avaient convenu d’établir des relations diplomatiques et d’échanger les ambassadeurs à Nouakchott et Malabo dans le cadre des six accords qui ont été signés en marge de la visite du président mauritanien.

La Mauritanie avait nommé, l’année dernière son ambassadeur à Malabo où se trouve une importante colonie mauritanienne active dans le secteur du commerce.

Les ministres des affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés dans diverses rencontres internationales.

Les deux pays ont signé un mémorandum en vertu duquel ils suppriment réciproquement les visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et les passeports de service, en plus d’un autre mémorandum à propos des concertations diplomatiques.

Les deux délégations mauritanienne été équato-guinéenne ont discuté le règlement intérieur de la haute commission commune de coopération et les mécanismes de son fonctionnement afin de développer les relations économiques et commerciales.

Source: Sahara Medias