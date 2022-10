Mauritanie|Guinée-Équatoriale : début de coopération fructueuse.

Le président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui participera aux manifestations prévues pour commémorer le 54e anniversaire de l’indépendance de la Guinée-Équatoriale a eu, lundi soir, au palais présidentiel de Malabo, des entretiens privés avec son homologue équato-guinéen, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Leurs Excellences Obiang Nguema Mbasogo et Mohamed Ould Cheik El Ghazouani se sont réunis pour aborder des questions d’intérêt bilatéral et, par conséquent, établir des relations diplomatiques entre Malabo et Nouakchott, en tant que deux pays membres de l’Union africaine et de l’organisation Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP.

Au cours de cette audience, les deux dirigeants ont fait un tour d’horizon général de la situation politique actuelle de leurs pays respectifs, du continent africain et du monde, avec une attention particulière aux enjeux de la diversification économique, de la crise économique, ainsi que d’autres défis qui retardent le développement de notre continent. Ils se sont félicités de l’établissement de ces relations diplomatiques avec la formation des commissions mixtes respectives.

Le président mauritanien a félicité Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo pour la prochaine célébration de la fête de l’indépendance nationale. Il a également prédit succès et victoire à son homologue aux élections du 20 novembre.

Alors que les présidents ont tenu leur audience à huis clos, les délégations de la République de Guinée-Équatoriale et de la Mauritanie ont également tenu une rencontre bilatérale. Il s’agissait d’une réunion dirigée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, en présence d’autres membres des gouvernements, pour analyser et revoir les textes des différents accords et mémorandums d’accord sur la coopération diplomatique et la composition des commissions mixtes.

De cette rencontre bilatérale, les accords de coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique et technique ont été adoptés pour sa mise en œuvre ; coopération dans le domaine de la pêche ; exemption de visa réciproque pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service ; mémorandum d’accord sur les consultations diplomatiques ; règlement intérieur de la Commission mixte de coopération entre les gouvernements de la République de Guinée-Équatoriale et de la République islamique de Mauritanie, ainsi que la déclaration commune.

Ces six protocoles d’accord ont été signés par les plénipotentiaires de Malabo et de Nouakchott, sous l’œil attentif de leurs Excellences Obiang Nguema Mbasogo et Mohamed Ould Cheik El Ghazouani.

Dans son allocution, Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo a évoqué la solidarité politique entre les pays africains. Il a également mis en avant la lutte contre le néo-colonialisme comme une priorité.

Il a recommandé par la suite de surveiller les accords signés et d’explorer de nouveaux aspects qui entraînent des avantages réciproques entre les deux pays.

Son Excellence Mohamed Ould Cheik El Ghazouani a manifesté sa volonté de maintenir, développer et consolider ces relations diplomatiques nées de cette première visite en République de Guinée équatoriale.

Il a également exprimé sa gratitude pour l’hospitalité que les habitants de Malabo lui ont réservée ainsi qu’à sa délégation, les faisant se sentir chez eux.