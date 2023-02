Le président Ghazouani annonce une série de mesures destinées à encourager l’agriculture dans le pays

Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh El Ghazouani a décidé jeudi l’exonération des droits de douane de tous les intrants agricoles y compris les machines, les semences et les engrais, selon le ministre de l’agriculture Yahya O. Ahmed El Wagef lors d’un point de presse après la tenue du conseil des ministres à Rosso.

Yahya O. Ahmed El Wagef a ajouté que le président a pris une série de mesures, lors de la réunion du gouvernement dominée par le dossier agricole.

Après le rapport présenté par le ministre de l’agriculture lors de la réunion du conseil des ministres, le président de la république a donné des instructions au ministre des finances pour exonérer tous les intrants agricoles des droits de douane de même que les machines agricoles.

Selon le ministre cette mesure constitue un appui très important au secteur agricole et un encouragement pour les investisseurs.

Le ministre a dit que le président a donné des instructions pour la mécanisation de l’agriculture pluviales dans les prochaines années avant d’ajouter que son département recevra cette année entre 150 et 200 charrues.

« L’option de mécaniser l’agriculture pluviale découle des efforts éreintant déployés par les personnes travaillant dans ce domaine » a notamment ajouté ould El Wagef.

La troisième mesure prise par le président lors de cette réunion du conseil des ministres à Rosso est le lancement d’un programme des barrages pour une enveloppe financière de 40 milliards d’ouguiyas en dehors du budget déjà mobilisé pour ce secteur.

Le ministre a précisé que ce programme sera axé sur la wilaya du Hodh Chargui et la moughata de Barkéol et qu’il prévoit 40 grands barrages et 37 barrages en terre battue en plus du financement de 122 coopératives.

Ould El Wagef a encore dit que le conseil des ministres a examiné la dette des coopératives agricoles qui a été à l’origine de la mise en jachère de 10 à 13.000 hectares et que le président de la république a instruit les ministres des finances et de l’agriculture de mettre en place un mécanisme qui permet l’exploitation de ces surfaces en concertation avec les coopératives.

Après avoir examiné une communication détaillée sur la situation du secteur agricole, le président de la république a engagé le gouvernement à réhabiliter la formation et la vulgarisation agricole.

Des mesures, selon le ministre, qui doivent se traduire par le recrutement de ressources humaines spécialisées pour appuyer le ministère et obtenir les moyens nécessaires qui vont permettre aux vulgarisateurs d’encadrer les agriculteurs et appuyer la formation et la recherche.

Le ministre a enfin précisé que le président de la république a donné des instructions au gouvernement de restaurer la confiance à la vulgarisation agricole et la formation.

Sahara medias