Le Président exhorte les jeunes à l`importance de l`agriculture

Le Président de la République a appelé les jeunes à sensibiliser les citoyens sur l`importance de l`agriculture et à profiter de l`ambiance des vacances annuelles pour encourager les populations à la production agricole et à la pratique d`activités champêtres pendant leur temps libre dans leurs terroirs, indiquant qu`en ancrant ce comportent, nous obtiendrons des résultats significatifs au profit de ce secteur vital et important.

Au cours de sa visite à la ferme, Son Excellence le Président de la République a reçu des explications sur la réalité de cet aménagement agricole dans lequel plusieurs types de céréales et de légumes sont cultivés, s`enquérant des insuffisances et des obstacles les plus importants auxquels sont confrontés les agriculteurs qu`y travaillent.

Vous pouvez créer des opportunités et couvrir les besoins alimentaires de la ville et la vente des produits excédentaires. Mohamed Ould Ghazouani

Les nouvelles précipitations de la saison doivent être exploitées pour obtenir des améliorations significatives de la production agricole, en particulier en ce qui concerne les cultures saisonnières, qui ont récemment diminué de manière significative malgré la présence de barrages et de grandes zones fertiles.

En effet, entraver le fonctionnement des barrages et des zones fertiles, en particulier dans le domaine de la production agricole, ne devrait pas être dans un pays qui nécessite les efforts de tous les citoyens.

Lors de sa visite à la ferme, le Président a participé au travail avec les agriculteurs sur le terrain dans une démarche très symbolique pour encourager la production agricole.

